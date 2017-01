Doctor Who lleva al aire desde el año 1963. En 54 años un total de doce actores ha interpretado al protagonista, el misterioso “Señor del Tiempo” conocido sencillamente como el Doctor. Desde el año 2013 Peter Capaldi era el responsable de esta tarea, pero ha anunciado que abandona la serie.

La serie fue emitida durante 26 temporadas seguidas entre los años 1963 y 1989, para después estar 15 años fuera del aire hasta su regreso en el 2005. Desde entonces han transcurrido 9 temporadas (o “series”, según la BBC) con cuatro actores diferentes interpretando al protagonista. Capaldi es el más reciente, tras haberse convertido en el Doctor a partir de la séptima serie, emitida en el 2014.

Advertisement

Advertisement

El actor británico ha anunciado que la décima serie, la cual saldrá al aire a lo largo de este año, será su última.

El actor no ha sido el único en abandonar la serie durante los últimos años. La actriz Jenna Coleman se fue después de dos años siendo la compañera oficial del Doctor. Steven Moffat, responsable (showrunner) de la serie, también abandonó después de la temporada más reciente.

Sponsored

Es hora de buscar a otro Doctor Who. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre quién podría reemplazar a Capaldi cuando decidiera irse, incluyendo la posibilidad de que el próximo protagonista no sea un doctor sino una doctora. Sin embargo, muchos esperamos el regreso del mejor Doctor Who en la historia: el décimo. [vía Doctor Who (BBC)]

Síguenos también en Twitter, Facebook y Flipboard.