Cuando uno conoce a un héroe legendario espera que tenga un nombre acorde a su leyenda. Tenemos a Thor Odinson. Tenemos a Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de Isildur y señor de los Dúnedain. Tenemos a Máximo Décimo Meridio... y luego está Link o, para ser más exactos, Link Link.



Parece que Miyamoto está dispuesto a hacer extensivo el chiste sobre el nombre completo de Mario (que en realidad se llama Mario Mario) al resto de personajes de Nintendo. Link no se llama Link Trifuerzason, ni Link, hijo de Tingle, heredero de Hyrule y señor de los Sheikah. Ni siquiera se llama Línkamo Dékumo Zeldidio. Se llama Link Link.

En una divertida entrevista concedida a Game Informer, Shigeru Miyamoto y Eiji Aonuma (productor de la saga Zelda) contestan a 51 preguntas muy rápidas, entre ellas el nombre completo de Link. Miyamoto explica que no es un personaje humano, por lo que tiene sentido que su apellido sea raro.

La pareja también aclaró que Link no tendrá una sola frase completa de diálogo en Breath of the Wild, ni conoceremos a nadie de su familia. Además, Breath of the Wild sucede cronológicamente después de Ocarina of Time y Link no podrá comerse a su caballo por mucha hambre que tenga. Eso sí, en algún momento irá acompañado de un lobo. Este es el vídeo completo de la entrevista (en inglés).

Ya solo nos queda saber si Samus Aran en realidad se llama Samus Aran Samus Aran. [vía Game Informer]