Eso es un avión de combate estadounidense

Este video, subtitulado simplemente con “esto es una locura” y hashtags para Ucrania y Rusia, sugiere que proviene del conflicto actual. Pero el avión es en realidad un F-16 militar estadounidense y no parece ser de ahora por muchas razones. La más obvia es que Estados Unidos no ha prometido apoyo militar a Ucrania. Al menos no todavía.



Está previsto que el presidente Joe Biden hable con sus aliados de la OTAN sobre qué presión adicional se puede ejercer sobre Rusia durante esta semana, pero Biden ha dicho anteriormente que no pondrá las botas de militares de Estados Unidos sobre el terreno en la región.