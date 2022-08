1: Midjourney AI

La joya de la corona en la escena de la generación de arte de IA es nada menos que Midjourney. Ha recibido mucha atención desde que su versión beta pública se viralizó a través de los servidores de Discord, pero, sinceramente, es uno de los mejores generadores de arte basados en IA disponibles. Aunque he visto algunas representaciones bastante extrañas de barcos y otros objetos, la nitidez de las imágenes generadas podría convencer a alguien de que se hicieron con manos humanas.

Diré que Midjourney se repite un poco , ya que he visto poses similares en el diseño femenino estoico entre imágenes creadas por los usuarios. Pero eso no quita lo evocador que es su arte, especialmente a partir de indicaciones tan extrañas e intrincadas. Quiero decir, ¡ míralo! Varias de las imágenes basadas en el mensaje de The Dispossessed podrían ser la portada real del libro. Varios de los que están en el último panel son fácilmente como me imagino que se vería Mahit Dzmare de A Memory of Empire.

El uso del programa está limitado a Discord. E l bot ofrece las primeras imágenes generadas como prueba, pero luego pide a los usuarios que paguen $10 por una suscripción básica mensual de 200 imágenes.