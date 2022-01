El lugar de Acer en la industria de los portátiles es muy peculiar. Durante mucho tiempo, la marca estuvo asociada a tener portátiles económicos y a menudo compartía elementos de diseño con su rival taiwanés, Asus. Sin embargo, recientemente la compañía parece haber encontrado su nicho, y en un lugar muy interesante.



Advertisement

Acer ahora fabrica algunas de los mejores Chromebook del mercado, desde el modelo prémium Chromebook Spin 713 hasta el económico Chromebook R11. Claramente, la compañía sabe que aquí tiene un gran potencial, por lo que ha lanzado tres nuevos modelos de Chromebooks para el CES 2022: el Chromebook Spin 513, el Chromebook Spin 315 y el Chromebook Spin 314.

La razón por la que este trío haya sido presentado antes de que comience la nueva edición de la feria de tecnología CES es que no dependen de los nuevos chips Intel, AMD o Nvidia. Estos son más económicos que el Spin 713, por lo que en lugar de Intel Core, usan CPU MediaTek e Intel Pentium/Celeron. Cualquiera que haya escuchado esas palabras sabe que no están destinadas a ser bestias con mucha potencia y el mayor rendimiento, pero recuerda, Chrome OS tiende a funcionar bien en hardware menor. Si eso no es un problema para ti, vamos a dar un vistazo más de cerca a cada modelo.

Acer Chromebook Spin 513

El Spin 513 es el más intrigante de los tres nuevos modelos. No porque sea el más caro, sino porque cuesta 599 dólares (no es exactamente barato para un Chromebook) pero lleva en su interior un procesador MediaTek Kompanio 1380.

¿Y eso qué es? Probablemente te estás preguntando. La respuesta es que MediaTek hizo una línea de chips específicamente para Chromebooks y los llamó Kompanio. No he probado uno de estos hasta ahora, pero 599 dólares por un portátil con un chip MediaTek no parece una receta ganadora. Pero si el procesador puede ejecutar el famoso sistema operativo liviano de Google y la mayoría de las aplicaciones de Android sin ningún contratiempo, tal vez no deberíamos preocuparnos demasiado por los números.



Advertisement

Sin embargo, eso aún está por verse. MediaTek hasta ahora no ha destacado en materia de procesadores para portátiles, así que esperemos que este “Kompanio” sea un paso adelante significativo. El Chromebook también cuenta con 8 GB de RAM DDR4X de doble canal y está emparejado con gráficos integrados Arm Mali-G57 MC5.

Advertisement

Si el chip MediaTek no termina siendo un cuello de botella, entonces el Spin 513 podría ser un excelente Chromebook de rango medio, al menos en base a sus otras características y especificaciones. Algo que destaca mucho de este modelo es su pantalla de 13,5 pulgadas y resolución de 2256 x1504 píxeles con una relación de aspecto de 3:2. Eso debería ofrecer muchos detalles, y si es el mismo que se encuentra en el Spin 713, entonces promete mucho. El Chromebook convertible de aluminio también parece ser cómodo para llevar a todas partes, con un grosor de 1,52 centímetros y un peso de 1,27 kilos, además de haber pasado las pruebas de durabilidad MIL-STD 810H.



Acer afirma que la batería dura 10 horas por cada carga. Honestamente, pensé que tendría una autonomía mayor dado lo que sospecho es un procesador de bajo consumo. Veremos cómo se mantiene en nuestras prueba de batería, pero cualquier resultado por debajo de las 10 horas sería una decepción.

Advertisement

El Chromebook Spin 513 estará disponible en Norteamérica en junio de 2022 a partir de 599 dólares.

Acer Chromebook 315

Si desea una pantalla más grande, el Chromebook 315 tiene una pantalla antirreflejos de 1080p de 15,6 pulgadas disponible en versiones táctiles o no táctiles. Este es un panel estándar de 16:9, por lo que es mejor para ver películas que para desplazarse por páginas web. Hay tres opciones de procesador: un Intel Celeron N4500, un Celeron N5100 o un Pentium Silver N6000.

Advertisement

El procesador llega acompañado de 8 GB de memoria RAM DDR4, gráficos UHD y 64 GB o 128 GB de almacenamiento eMMC. Lo que dicen esas especificaciones es que el Chromebook Spin 315 se diseñó para llevar un Chromebook de 15 pulgadas a las manos de los clientes por la menor cantidad de dinero posible. Pero si incluso piensas que esto no es lo suficientemente grande para ti, echa un vistazo al Chromebook Spin 317, que tiene, como seguro ya has adivinado, una pantalla de 17 pulgadas.



Advertisement

Si bien el Spin 315 no es potente, es muy portátil con 2,03 centímetros de grosor y peso de 1,59 kilos. Y lo que es aún mejor es que tiene suficiente espacio en su chasis para un puerto USB-A y cuatro entradas USB-C, dos a cada lado. Una vez más, Acer califica la duración de la batería del Chromebook 315 en unas respetables 10 horas.

El Chromebook Spin 315 estará disponible en Norteamérica este mismo mes de enero a partir de 300 dólares.

Advertisement

Acer Chromebook 314

Permíteme ahorrarte el suspenso: el Chromebook 314 es esencialmente el Chromebook 315 pero con una pantalla de 14 pulgadas. Cuenta con las mismas opciones de procesador, la duración de la batería también es de 10 horas y el chasis pasó las pruebas de durabilidad de grado militar.

Advertisement

La principal diferencia es que el Chromebook 314 tiene una pantalla táctil antirreflejo de 14 pulgadas y 1080p en comparación con el panel de 15,6 pulgadas del modelo más grande. Además, según las imágenes, los altavoces se encuentran a los lados del teclado, mientras que el 315 cuenta con un teclado numérico.



Advertisement

Orientado más hacia los estudiantes, el Chromebook 314 estará disponible en junio a partir de 299 dólares.