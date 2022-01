By

Ahora puedes jugar a u no de los juegos más memorables de todos los tiempos directamente desde tu Apple Watch gracias a los e sfuerzos de Oliver Klemenz, que ha decidido hacer un port del Prince of Persia a JavaScript para que se pueda jugar desde casi cualquier dispositivo que disponga de un navegador web.

Antes de que llegasen el iPhone, el iPad y la App Store, los dispositivos de Apple generalmente no se consideraban máquinas para jugar , aunque hubo algunas excepciones notables que, al menos en sus inicios , eran exclusivas de Apple. (La mayoría olvida que en su momento Halo estaba destinado a ser un juego exclusivo de Apple hasta que Microsoft compró Bungie e hizo que el juego fuera sinónimo de Xbox).

Si tenías un ordenador Apple a finales de los 80, probablemente llegó a tus manos el famoso juego Prince of Persia, que fue diseñado y creado por Jordan Mechner. No solo era un juego de plataformas innovador para un ordenador , el juego también tenía animaciones de personajes increíblemente realistas que Mechner creó grabando a su propio hermano y que luego digitalizó minuciosamente a mano para crear los movimientos fluidos d el juego. Prince of Persia dejó una huella duradera en la industria de los juegos, y aunque dio origen a innumerables secuelas, el original sigue siendo tremendamente divertido y desafiante a día de hoy. Y ahora puedes disfrutar de nuevo de él desde tu muñeca.

Por mucho que amor que sientas hacia el Prince of Persia original, será difícil que iguales a Oliver Klemenz. Según 8bitnews, este desarrollador de software se pasó la mayor parte del año pasado haciendo el port del juego a JavaScript, por eso si ahora vas a ahora a Princejs.com, puedes jugar desde casi cualquier dispositivo conectado a Internet, incluido el Apple Watch , co mo demostró Klemenz en su cuenta de Twitter. Puedes manejar al personaje con los controles táctiles de la pantalla, tocando sobre ella para saltar . Eso sí, los que vayan justos de vista mejor que se busquen una pantalla más grande .