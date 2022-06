By

Allá por el 2020, Ubisoft anunciaba que estaba preparando un remake de uno de sus videojuegos clásicos más populares: Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo. Poco después, el proyecto se tuvo que aplazar. Y una vez más, se retrasó de nuevo. Ahora, para variar, Ubisoft ha anunciado que el proyecto se encuentra en punto muerto y que tampoco veremos el juego este año.

Este fin de semana ha corrido por redes sociales el rumor de que Ubisoft había cancelado por completo el remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo. El juego, que se podía reservar desde hace tiempo en algunas tiendas, había desaparecido de los listados y muchos dieron por sentado que habría sido cancelado de forma definitiva . No parecía algo descabellado de pensar después de los tumbos que ha estado dando el proyecto —cambio de estudio inclusive— y los continuados retrasos sufridos . Sin embargo, Ubisoft ha decidido atajar los rumores y ha confirmado que el juego llegará. Más tarde de lo previsto (una vez más), pero llegará.

“Estamos orgullosos del trabajo de Ubisoft Pune y Ubisoft Bombay , y Ubisoft Montreal se beneficiará de las lecciones aprendidas. E l nuevo equipo continuará trabajando para ofrecer un gran remake”, explicaba un representante de Ubisoft a IGN. “Como consecuencia, ya no apuntamos a lanzarlo durante el año fiscal de 2023" . Malas noticias: e so significa que no veremos el juego, como pronto, hasta mediados de 2023.

Advertisement

Ahora solo nos queda rezar por que el proyecto no tenga que ser reseteado por completo y que al menos el resultado final —si es que llega algún día —esté a la altura de las expectativas.