Los perros han sido durante mucho tiempo compañeros de caza para los humanos, por lo que en cierto modo tiene mucho sentido que casi tan pronto como se perfeccionen los cuadrúpedos robóticos, les pondremos armas enormes. Es posible que Boston Dynamics no quiera que nadie use Spot para el mal, pero hay muchos otros fabricantes felices de crear perros robot para la guerra.



El cuadrúpedo Vision-60 de Ghost Robotics se mueve sobre cuatro patas al igual que lo hace el Spot de Boston Dynamics. Equipado con una gran cantidad de sensores y cámaras, el Vision-60 es lo suficientemente ágil como para mantenerse en cuatro patas mientras se desliza sobre el hielo, por lo que si pensabas que podrías planear algunas travesuras al estilo de Home Alone (Solo en casa) para escapar de una jauría de perros robot amenazantes, estás equivocado.

Además, es posible que el Vision-60 no tenga que estar cerca de ti para acabar contigo. S.W.O.R.D. Defense Systems, una compañía que sí es real y no una parodia del Universo Cinematográfico de Marvel, reveló recientemente un accesorio para perros robot llamado rifle no tripulado de propósito especial, o SPUR, según sus siglas en inglés, que actualiza al robot con capacidades militares. El SPUR incluye una cámara térmica con zoom de 30x, lo que significa que en medio de la noche un operador remoto aún puede detectar fácilmente objetivos vivos que respiran. Todo bien, ¿no?

La combinación del cuadrúpedo Vision-60 y el SPUR está diseñada para permitir que los soldados se acerquen a un objetivo sin ponerse en peligro, pero el rifle tiene un alcance de casi 1,2 kilómetros, por lo que puede alcanzar un objetivo desde poco más de 1 kilómetro de distancia. El combo de SPUR+Vision-60 se reveló en la conferencia anual de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos celebrada recientemente en Washington, DC, pero no está claro si se ha vendido oficialmente a algún ejército de todo el mundo. El cuadrúpedo ha sido probado por los ejércitos de Estados Unidos y Australia, y podemos suponer que posiblemente también por otras organizaciones que son menos comunicativas sobre sus actividades. ¿Recuerdas cuando estábamos nerviosos por que los robots hicieran parkour? Qué buenos tiempos.