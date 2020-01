Al Pacino, De Niro, Baby Yoda… ah no, es Joe Pesci”: el monólogo completo de Ricky Gervais en los Globos de Oro 2020

Como diría nada más comenzar la gala el propio Ricky Gervais , a las Globos de Oro parece no importarles demasiado que el comediante sea el que cope los titulares cuando terminan los premios. Por quinta vez volvió a subirse al escenario para presentar la 77ª edición. Su monólogo no dejó títeres con cabeza.



Apple, Greta Thunberg, DiCaprio , el cambio climático, Scorsese, Jeffrey Epstein, Netflix… El monólogo del presentador británico tuvo dardos para todo y para todos, y a tenor de las imágenes de los presentes, a todo el mundo no le sentó igual de bien la afilada lista de chistes del comediante.



Les dejamos con la transcripción entera del monólogo de Gervais :

Hola y bienvenidos a la 77ª entrega anual de los Golden Globe Awards, en directo desde el Beverly Hilton Hotel aquí en Los Ángeles. Soy Ricky Gervais, gracias.

Les complacerá saber que es la última vez que organizo estos premios, así que ya no me importa. Estoy de broma. Nunca me importaron. Estoy bromeando, nunca lo hice, de verdad. A NBC claramente tampoco le importa, es la quinta vez que los presento. Quiero decir, Kevin Heart fue despedido de los Oscar por un par de tweets ofensivos, ¿hello?

Por suerte para mí, la prensa extranjera de Hollywood apenas puede hablar inglés y no tienen idea de qué es Twitter, así que me ofrecieron la gala por fax.

Empecemos con algo potente, riámonos a vuestra costa. Y recuerden, son solo bromas. Todos moriremos pronto y no hay secuelas, recuerden eso. En cualquier caso todos se ven muy guapos y muy arreglados. Vinieron aquí en sus limusinas. En una limusina cuya placa la hizo Felicity Huffman. No, esperen. Es su hija por la que siento pena. Eso debe ser la cosa más vergonzosa que le haya pasado. Y encima su padre formó parte del elenco de Wild Hogs.

Veo muchas y grandes celebridades aquí esta noche. Leyendas. Iconos. Esta mesa sola: Al Pacino, Robert DeNiro ... Baby Yoda. Ah no, ese es Joe Pesci, disculpa. Te quiero, tío.

Pero esta noche no se trata solo de las personas frente a la cámara. En esta sala se encuentran algunos de los ejecutivos de televisión y cine más importantes del mundo. Personas de todos los orígenes. Todos tienen una cosa en común. Todos temen a Ronan Farrow. Sí, él viene a por todos ustedes.

Hablando de los pervertidos, fue un gran año para las películas de pedófilos. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes.

Muchas personas talentosas de color fueron rechazadas en las principales categorías. Desafortunadamente, no hay nada que podamos hacer al respecto. La prensa extranjera de Hollywood es muy racista. Recuerden, es la quinta vez que presento esto.

Veamos. Íbamos a hacer un In-Memoriam este año, pero cuando vi la lista de personas que murieron, no era lo suficientemente diversa. No, en su mayoría eran personas blancas y pensé, no, por encima de mi cadáver. Tal vez el próximo año. Veamos qué pasa.

A nadie le importan ya las películas. Nadie va al cine, nadie realmente ve la televisión online. Todos están viendo Netflix. De hecho, este espectáculo debería ser yo saliendo y diciendo: “Bien hecho Netflix. Tú ganas… todo. Buenas noches”. Pero no, tenemos que alargarlo durante tres horas. Es más, podrías ver toda la primera temporada de Afterlife en lugar de ver este programa. Es una serie sobre un hombre que quiere suicidarse porque su esposa muere de cáncer y, con todo, es aún más divertido que esto. Alerta de spoiler, la segunda temporada está en camino, así que al final obviamente no se suicidó. Como Jeffrey Epstein. Cállate Ricky. Sé que es vuestro amigo pero no me importa.

En serio, la mayoría de las películas son horribles. Qué pereza. Remakes, secuelas. Todos los mejores actores han saltado a Netflix, o a HBO. Y los actores que solo hacen películas de Hollywood ahora hacen cualquier tontería de aventuras y fantasía. Llevan máscaras y capas y disfraces muy ajustados. Su trabajo ya no es actuar. Van al gimnasio dos veces al día y toman esteroides, ¿qué demonios?

Martin Scorsese fue noticia por sus controvertidos comentarios sobre la franquicia de Marvel. Dijo que no se trata de cine de verdad y que le recuerdan a los parques temáticos. Estoy de acuerdo. Aunque no sé qué haría Martin paseando por los parques temáticos. No es lo suficientemente alto como para subirse. Martin es pequeño. El irlandés fue increíble, realmente grande. Fue grandiosa. Larga, pero asombrosa. Y no fue la única película épica. Érase una vez en Hollywood tiene casi tres horas de duración. Leonardo DiCarpio asistió al estreno y cuando terminó su novia era demasiado vieja para él. Incluso el príncipe Andrew le decía: “Vamos, Leo, tío. Tienes casi cincuenta y tantos”.

Fue un año donde el mundo vio a James Corden como un gato gordito. También estuvo en la película Cats. Nadie vio esa película. Y las críticas, impactantes. Vi uno que decía que esto es lo peor que le ha pasado a los gatos desde los perros. Aunque la señora Judi Dench defendió la película diciendo que era para lo que había nacido porque no hay nada que le guste más que arrojarse sobre la alfombra, levantar la pierna y lamerse el parrús. Dench es de la vieja escuela.

Por cierto, Apple por fin entró en el juego de la televisión con The Morning Show, un excelente drama sobre la importancia de la dignidad y hacer lo correcto, hecha por una compañía que dirige naves de explotación en China. Bueno, Apple, Amazon, Disney… qué buenas compañías donde trabajan todos ustedes: si Isis comenzara un servicio de streaming, también llamarían a su agente, ¿no?

Por tanto, si alguno de ustedes gana un premio esta noche, por favor, no lo usen como plataforma para hacer un discurso político. No están en posición de dar una conferencia al público sobre nada. No saben nada del mundo real. La mayoría de ustedes pasó menos tiempo en la escuela que Greta Thumberg.

Así que, si ganas, acepta tu pequeño premio, agradece a tu agente y a tu dios y vete a la mierda. Creo que ya llevamos tres horas de gala. Bien, vayamos con el primer premio.