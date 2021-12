Es posible que quieras desconectar t u altavoz Amazon Alexa antes de que tenga una influencia peligrosa en t us hijos.



Advertisement

Se supone que los asistentes digitales brindan respuestas y sugerencias útiles, pero cuando una niña de 10 años le pidió un desafío al altavoz , Alexa le dio una respuesta potencialmente letal.



En lugar de sugerir un juego alegre o una actividad física, Alexa le dijo a la niña que jugara con un enchufe de pared , según describió su madre, Kristin Livdahl, en un hilo de Twitter.

“El desafío es simple”, dijo Alexa. “Enchufa un cargador de teléfono hasta la mitad en un toma de corriente de pared, luego toca con un centavo las clavijas expuestas”.

G/O Media may get a commission 20% Off Select Nuraphone Styles Get award-winning personalized sound

Grab the Nuratrue Earbuds, Nuraphone headphones, or the NuraLoop earbuds at a generous discount. Shop at Nuraphone

Estas instrucciones podrían haber causado un daño grave si la niña de 10 años no hubiera conocido el peligro o si sus padres no hubieran estado presentes. Eso es porque (como quizá aprendieras cuando eras niño), insertar metales que son buenos conductores en un enchufe puede causar descargas eléctricas o iniciar incendios.

Amazon respondió al tuit de Luvdahl un día después y le pidió que se comunicara directamente con ellos para investigar lo sucedido . El gigant solucionó el problema y le dijo a Indy100:

“La confianza del cliente está en el centro de todo lo que hacemos y Alexa está diseñada para proporcionar información precisa, relevante y útil a los clientes”, dijo un portavoz de Amazon. “Tan pronto como nos dimos cuenta de este error, tomamos medidas rápidas para solucionarlo”. Amazon no especificó por qué su asistente digital proporcionó instrucciones potencialmente mortales a una niña, pero es importante saber que Alexa no obtiene respuestas de la nada. El asistente es tan inteligente como Internet, y esta vez, su respuesta fue tomada de una publicación de ourcommunitynews.com que describe un desafío que circuló en las redes sociales hace aproximadamente un año. El llamado “ Outlet Challenge ” desafía a los adolescentes fácilmente influenciables a insertar una moneda en una toma de corriente. Como suele ser el caso con estos desafíos estúpidos de Internet , algunas personas siguieron las peligrosas instrucciones. Llegó un punto en el que la policía de Massachusetts envió una advertencia después de que dos adolescentes, que enfrentaban cargos de incendio premeditado, quemaran los enchufes de su escuela secundaria.

Algunas personas pueden preguntarse por qué alguien tendría productos de Alexa en primer lugar dado su historial de invadir tu privacidad. Livdahl dice que recibió un Echo como regalo y le pidió una sugerencia al dispositivo después de que las temperaturas bajaran demasiado para continuar haciendo desafíos físicos de un maestro de educación física en YouTube. Siguiendo el consejo de un amigable usuario de Twitter, Livdahl dice que habilitará el modo para niños en su Echo para tener más control sobre el asistente . Es preocupante que algo tan peligroso pueda salir de la boca de un producto lanzado por una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Claramente, los algoritmos de Amazon no están haciendo un buen trabajo al examinar la información que obtienen de fuentes en línea. Y ese no es el caso de otros asistentes personales. Cuando le pedí al Asistente de Google un desafío, presentó divertidos ejercicios mentales que parecen ser respuestas personalizadas en lugar de algo extraído de un sitio web aleatorio. Estos son algunos de los desafíos de Google.

“Has encontrado una entrada de cine mágica que te permite convertirte en un personaje de cualquier película, pero es una entrada de ida. Elige tu película y personaje “. “Tu superpoder no es suficiente para unirte a ningún escuadrón de superhéroes, pero aún así te encanta. Describe tu poder e inventa una historia en la que te salve el día” . “¡Puedes crear una nueva fiesta nacional! ¿En qué fecha cae, cómo se llama y qué celebra? “ Si las preocupaciones de privacidad no fueron suficientes para persuadirte de que no uses el asistente de voz de Amazon, tal vez su capacidad para difundir información dañina, incluso mortal, te haga desconectar a Alexa.