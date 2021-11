Este es otro ejemplo más de bienes virtuales que se venden a precios altísimos sin una razón comprensible: una empresa de inversión acaba de pagar aproximadamente 2,4 millones dólares en una parcela gigante de... terreno virtual. ¡¿No es maravilloso el futuro?!



Advertisement

El pasado 23 de noviembre, la firma de inversión canadiense Tokens.com anunció que había comprado 116 parcelas de terreno virtual de una empresa llamada Decentraland, que se describe a sí misma como “el primer mundo virtual [que es] propiedad de sus usuarios”. Puede sonar casi idéntico a los mundos virtuales de antaño, específicamente a algo como Second Life, pero no te dejes engañar. La empresa dice que “a diferencia de otros mundos virtuales como Second Life, esto no está controlado por una organización o empresa centralizada”. Está bien, lo que ustedes digan.

La inversión en Tokens.com fue de 618.000 MANA, el token (o moneda virtual) basado en Etherium que Decentraland usa como moneda dentro de su mundo. Si llevamos eso a dólares estadounidenses, la empresa gastó exactamente 2.428.740 dólares en la transacción, que según anuncia Token se trata de la transacción más grande “de su tipo” hasta la fecha.

Por esa enorme cantidad de dinero, la empresa obtuvo 116 “parcelas” de terreno virtual, lo que equivale a aproximadamente 656 metros cuadrados de tierra, un poco más grande que el tamaño de una cancha de baloncesto promedio. Como referencia, si bien los precios de las parcelas de tierra en la vida real varían enormemente según la región en la que se encuentren, en Estados Unidos, por ejemplo, algunas estimaciones sitúan el precio promedio por metros cuadrado en alrededor de 1.350 dólares, lo que significa que el equivalente en el mundo real de esta compra habría costado alrededor de 760.000 dólares, en lugar de 2,4 millones de dólares en el mundo virtual.

Pero estas no son parcelas cualquiera, según el comunicado. Este lote de terreno está justo “en el corazón del distrito Fashion Street” dentro de Decentraland, y “se desarrollará para facilitar los desfiles de moda y el comercio dentro de la industria de la moda digital en auge”.

En otras palabras: esta parcela de tierra del tamaño de poco más que una cancha de baloncesto se convertirá en un centro comercial o Mall digital, en un momento en que los centros comerciales del mundo real y los lugares de venta minorista en todo el país se están desmoronando, gracias en gran parte al aumento del comercio electrónico impulsado por la pandemia del covid-19. Mientras tanto, las principales marcas están apostando por la tendencia de los NFT, con incluyendo algunas como Gucci, Burberry y Louis Vutton lanzando sus propios productos no fungibles (NFTs) en los últimos meses. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lanzara un distrito de moda digital repleto de centros comerciales digitales para mostrar estos diseños.