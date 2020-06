Imagen : Montañas Rocosas ( Wikimedia Commons )

En la década de 1980, al coleccionista de arte y antigüedades Forrest Fenn le diagnostican un cáncer de riñón con pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces decidió esconder un tesoro con algunas de sus piezas favoritas en una caja en algún punto de las Montañas Rocosas. Décadas después, alguien ha encontrado el tesoro.



Advertisement

Contra todo pronóstico, Fenn venció al cáncer, pero decidió que el tesoro debía mantenerse en una ubicación secreta a la espera de que alguien pudiera encontrarlo. En el interior de la caja con cerradura de bronce de 800 años de antigüedad se sabía que había cientos de pepitas y más de 200 monedas de oro, joyas como un collar de fetiche de 2.000 años de antigüedad o un anillo español incrustado de piedras preciosas que data de 1600 .

En el año 2010, y para ayudar a los buscadores en su aventura, Fenn escribió un poema que decía contener hasta nueve pistas que apuntaban a la ubicación. Lo publicó junto con su autobiografía llamada The Thrill of the Chase: A Memoir.

Advertisement

Al principio la vendió únicamente a través de una librería en Santa Fe, así que el conocimiento del tesoro se supo muy poco a poco. Luego, en 2013, la NBC se enteró y publicó su historia en un programa. A las pocas semanas de la publicación, cientos de cazadores de tesoros de todo el mundo comenzaron a llegar a Santa Fe para buscar las reliquias de Fenn.



Imagen : Fenn en 2016 ( AP )

Advertisement

Y desde entonces, no han dejado de llegar a la zona en busca del tesoro (incluso alguno ha muerto tratando de encontrarlo). Se estima que miles de personas se dirigen a las Montañas Rocosas cada año para buscar las reliquias de Fenn, muchos renunciando a sus trabajos para dedicarse a la búsqueda, otros agotando todos sus ahorros… hasta ahora.



Ayer domingo, el famoso comerciante anunció que alguien había encontrado su tesoro valorado en más de un millón de dólares. Fenn, hoy con 89 años, le dijo al Santa Fe New Mexican que un cazador de tesoros localizó el cofre hace unos días. El hombre que lo encontró no quiere que se mencione su nombre y prefiere mantenerse en el anonimato.



Advertisement

Sabemos que es del este de Estados Unidos. Fenn también ha confirmado el hallazgo del tesoro a través de una fotografía que le envió el cazador, aunque el coleccionista no ha querido decir donde se encontraba la ubicación exacta.



Fenn le dijo a The New Mexican en 2017 que el cofre pesaba 9 kg y su contenido otros 10 kg . Cuando ahora le preguntaron cómo se sentía, el coleccionsta dijo: “No sé, me siento medio feliz, pero también medio triste porque la persecución y la búsqueda han terminado”. [The Guardian]