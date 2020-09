Imagen : Amazon.

Amazon se ha unido a la carrera por conquistar el gaming en la nube. La compañía ha presentado Luna, su propio servicio de streaming de videojuegos, que bajo un modelo de suscripción ofrece acceso a “más de 100 juegos” en PC, Mac, Fire TV e incluso smartphones y tablets.



Durante algunos meses hemos escuchado rumores de que Amazon preparaba su propio servicio de gaming mediante streaming, y ahora la compañía lo ha confirmado, aunque todavía no está disponible su versión final ni en todo el mundo. Para empezar, los usuarios que deseen probar Luna en su fase de pruebas tendrán que ser residentes de los Estados Unidos y solicitar acceso desde este enlace. Una vez lo tengan, podrán suscribirse al plan inicial, cuyo precio es de 6 dólares al mes.

Este plan, llamado Luna Plus, permite acceder a una serie de juegos disponibles, incluyendo títulos como Control, Resident Evil 7, Brother: A Tale of Two Sons, The Surge 2 y otros; además, Amazon añadirá más juegos con el paso del tiempo.

El modelo de negocio de Amazon Luna consiste en ofrecer la suscripción a “canales de gaming” que darán acceso a selecciones de títulos. Por ejemplo, Ubisoft tendrá su propio canal, que ofrecerá juegos de la compañía incluyendo los nuevos Assassin’s Creed Valhalla y Far Cry 6 que estarán disponibles desde el mismo día de su lanzamiento.

La compañía también ha anunciado su propio control, que en lugar de conectarse con el dispositivo con el que el usuario está jugando usando Luna, se conecta directamente a la nube de Amazon, lo que aseguran que redice la latencia al jugar.

Amazon Luna estará disponible en PC, Mac, Fire TV, iPhone y iPad. En el futuro también llegará a Android. La suscripción a los canales de Luna Plus ofrecerá la posibilidad de jugar en dos dispositivos de forma simultánea, y algunos juegos contarán con soporte a resolución 4K y 60 fps. El precio de 6 dólares es para el paquete inicial de pruebas, pero se desconoce el precio que tendrá Luna Plus y los canales de gaming (o si se tendrá que pagar de manera independiente por cada uno) una vez el servicio esté disponible en todo el mundo. [vía Polygon]