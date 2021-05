Amazon compra James Bond y el resto de la Metro Goldwyn Mayer por $8.450.000.000

Imagen : MGM

Es oficial. Amazon ha cerrado la compra de MGM Studios por 8450 millones de dólares. Es la segunda mayor adquisición en la historia de la compañía tras la compra de la cadena de supermercados Whole Foods en 2017, y mejora potencialmente el catálogo de Prime Video con algunas franquicias míticas.

Advertisement

Fundado en 1924, MGM es uno de los “Cinco grandes” estudios de la edad de oro del cine, junto con RKO Radio Pictures (que quebró en los años 50), 20th Century Fox (que ha sido adquirido por Disney), Paramount Pictures (que ahora forma parte de ViacomCBS ) y Warner Bros. (que fue comprado por AT&T y acaba de fusionarse con Discovery para formar una nueva compañía).

Comentábamos que el catálogo de MGM incluye clásicos como la franquicia de James Bond, pero también Rocky y Robocop, cuyas secuelas podrían estrenarse ahora en Amazon Prime Video, siguiendo el formato de estreno simultáneo en cines y en streaming que están probando también Disney, con Disney+, y Warner Bros., con HBO Max. MGM tiene programados varios estrenos importantes para los próximos meses: House of Gucci (dirigida por Ridley Scott), No Time to Die (la nueva de James Bond), Respect (un biopic sobre Aretha Franklin), The Addams Family 2 y una película de Paul Thomas Anderson.

Pero los usuarios de Prime Video no solo podrían beneficiarse con futuros estrenos, sino que también podrían tener acceso permanente al vasto catálogo de MGM, que incluye más de 4000 películas como 12 Angry Men, Basic Instinct, Creed, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther y The Thomas Crown Affair, así como 17.000 programas de televisión entre los que se cuentan The Handmaid’s Tale, Fargo y Vikings.

En cualquier caso, Amazon no ha aclarado aún qué piensa hacer con el catálogo de MGM, como por ejemplo si va a ser exclusivo de Prime Video, ni cómo plantea los estrenos que el estudio tiene programados. Por ahora solo podemos especular sobre cómo beneficia esta compra a los usuarios de Amazon Prime Video.