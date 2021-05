Imagen : MGM

En uno de esos movimientos que harían temblar el ecosistema de las compañías de producción y distribución, Amazon estaría en conversaciones para comprar MGM por una cifra cercana a los 9 mil millones de dólares. Entre otras, se haría con un catálogo que incluye las sagas de James Bond o Rocky.



También la aclamada serie The Handmaid’s Tale, Stargate, Vikings, Robocop… la lista es ciertamente interminable si tenemos en cuenta que MGM tiene una biblioteca de más de 4.000 películas y 17.000 horas de televisión. Por supuesto, James Bond en particular, es una de las franquicias cinematográficas más valiosas de la historia, una de las pocas que quedan “libres” en una lista cada vez más pequeña a medida que Disney se hace con el resto (o va camino de ello).



Al parecer, Amazon ha estado negociando un acuerdo durante “semanas”, según fuentes de la industria al medio The Information, quien informó por primera vez ayer el lunes que estaba en conversaciones para ese posible acuerdo que podría costar entre 7 mil millones y 10 mil millones de dólares. Según Variety:



Se dice que el acuerdo está siendo orquestado por Mike Hopkins, vicepresidente senior de Amazon Studios y Prime Video, directamente con el presidente de la junta de MGM, Kevin Ulrich, cuyo Anchorage Capital es un importante accionista de MGM.

De ser así, la posible venta de MGM a Amazon indicaría la decisión de la compañía de tecnología de expandir su inventario de streaming de Amazon Prime para incluir la amplia gama de contenido de MGM, un servicio que según contó recientemente Jeff Bezos, el mes pasado superó los 200 millones de miembros Prime en todo el mundo.



Dicho esto, todavía no es una compra segura. Según The Information, “el estado de las discusiones de Amazon con MGM no está claro y es posible que no se llegue a un acuerdo todavía”. De hecho, durante los últimos meses se han postulado otras empresas para adquirir MGM, incluidas ViacomCBS y Sony Pictures Entertainment. [The Verge, Variety]