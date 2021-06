Un almacén de Amazon en Peterborough, Central England (no las instalaciones mencionadas en el Informe de ITV) en noviembre de 2017 Foto : Chris J. Ratcliffe/AFP ( Getty Images )

El titán del comercio electrónico Amazon destruye millones de artículos al año en solo uno de sus centros logísticos en el Reino Unido, según un reportaje de ITV publicado el lunes.

Las imágenes tomadas dentro del almacén de la compañía en Dunfermline, Escocia, muestran cajas marcadas para “destruir” llenas de todo, desde “televisores inteligentes, portátiles, drones, secadores de cabello, audífonos de alta gama, unidades de computadora, libros en abundancia, miles de máscaras faciales selladas” hasta innumerables otros productos, informó ITV. Los artículos consisten en aquellos que tenían embalaje dañado, nunca fueron vendidos o fueron devueltos por compradores, y prácticamente cualquiera de ellos podría haber sido donados a una organización benéfica u otro propósito útil. ITV rastreó los camiones que transportaban los bienes programados para su destrucción y descubrió que, si bien algunos de ellos se dirigían hacia las instalaciones de reciclaje, otros productos se rastrearon hasta los vertederos (que Amazon niega que sean el destino final de los bienes).



La destrucción de productos minoristas es un fenómeno que no se limita a Amazon. Según Deutsche Welle, no hay estimaciones para toda la Unión Europea de bienes quemados, tirados a la basura, reciclados o desechados de otro modo cada año. Las estimaciones que existen varían ampliamente, ya que las empresas generalmente no están obligadas a revelar cuánto se desperdicia: el gobierno francés estimó que se destruyeron unos 689 millones de dólares en bienes en 2014, mientras que el gobierno alemán estimó el número en alrededor de 8.340 millones de dólares en 2010. En general, se considera que las cifras son subestimaciones descabelladas. Deutsche Welle informó que los productos devueltos comprenden una pequeña cantidad general de mercancía destruida en la UE, y otras razones por las que se desperdician incluyen embalaje dañado o defectuoso, sobreproducción, etiquetado incorrecto, obsolescencia y destrucción deliberada para mantener los precios altos.



En el caso de Amazon, informó ITV, la gran cantidad de desechos proviene de minoristas externos que venden a través del mercado de Amazon y hacen que el gigante del comercio electrónico maneje la logística como el almacenamiento y el envío. Hay tarifas asociadas con ocupar espacio en los almacenes de la empresa, y cuando los productos no se venden, los minoristas comienzan a acumular tarifas que superan cualquier posible devolución. Muchos de esos minoristas externos optan por destruir los productos, particularmente cuando fueron adquiridos a un precio relativamente bajo de fabricantes o revendedores extranjeros, en lugar de encontrar otra forma de recuperar su inversión.



Otras investigaciones han arrojado resultados similares. En 2019, informó CBS, los periodistas que se hicieron pasar por empleados de Amazon descubrieron que las instalaciones de la compañía en el Reino Unido y Francia eliminan de forma rutinaria cantidades masivas de existencias, con una instalación que supuestamente desperdicia 293.000 artículos en un período de nueve meses. Una cadena de televisión francesa descubrió una “destrucción masiva repugnante de nuevos productos” en las instalaciones de Amazon en Francia en 2019 que asciende a más de 3 millones de artículos al año. En mayo de 2021, Greenpeace Alemania dijo que se había enterado de que, a pesar de una ley reciente que prohíbe la destrucción de bienes intactos, en Alemania “actualmente no existe una ordenanza legal sobre el deber de cuidado, por lo que no se imponen sanciones”. Greenpeace también dijo que Amazon planeaba evadir la ley con tácticas como destruir los artículos en sí mismos para calificarlos como desperdicio, como cortar ropa y textiles con tijeras.



Un ex empleado de las instalaciones de Amazon en Dunfermline le dijo a ITV que su “objetivo” era generalmente marcar 130.000 artículos por semana para su eliminación, con hasta 200.000 artículos destruidos durante las semanas pico.



“No hay razón para lo que se destruye”, dijo ese ex empleado a ITV. “Fans de Dyson, Hoovers, el MacBook y iPad; el otro día, 20.000 máscaras (faciales) Covid todavía en sus envoltorios ... En general, el 50 por ciento de todos los artículos están sin abrir y todavía en su envoltorio. La otra mitad son devoluciones y en buen estado. El personal simplemente se ha vuelto insensible a lo que se les pide que hagan”.

“Cosas que ni siquiera son de un solo uso, pero que no se usan en absoluto, directamente de la línea de producción y en el contenedor”, dijo a ITV Sam Chetan Welsh, portavoz de Greenpeace. “Mientras el modelo de negocio de Amazon se base en este tipo de cultura de eliminación, las cosas solo empeorarán. El gobierno debe intervenir y promulgar legislación de inmediato”.

Un portavoz de Amazon le dijo a ITV que Amazon está “trabajando para” tirar cero artículos y que no se envía nada a un vertedero “en el Reino Unido”. El representante de la compañía agregó que a veces los artículos se envían a instalaciones eléctricas que queman basura como combustible para la producción eléctrica, una práctica que es más amigable con el medio ambiente que simplemente apilarla en basureros o vertederos, pero mucho, mucho peor que nunca haber producido un producto innecesario en primer lugar.



“Estamos trabajando para obtener un objetivo de cero disposición del producto y nuestra prioridad es revender, donar a organizaciones caritativas o reciclar cualquier producto no vendido”, dijo el portavoz de la red. “No hay artículos enviados a vertederos en el Reino Unido. Como último recurso, enviaremos artículos a la recuperación de la energía, pero estamos trabajando arduamente para impulsar la cantidad de veces que esto sucede a cero”.



Según el Herald, Amazon dijo que el espacio de Lochhead, donde el ITV rastreaba algunos productos que llegaban, también forma parte del Centro de Reciclaje de Dunfermline.



ITV se acercó a la oficina del Primer Ministro Boris Johnson. El secretario de negocios, Kwasi Kwarteng, dijo al medio que está “sorprendido ... creo que Amazon debería hacer lo correcto y sería muy decepcionante si esto es cierto”.



Mark Ruskell, el portavoz de los verdes en Escocia y un miembro del Parlamento escocés para Mid Scotland y Fife, le dijo al Herald: “La ganancia neta de Amazon se disparó durante esta crisis, mientras que muchas personas han luchado por llegar a fin de mes. Por tanto, es obsceno que esta corporación multimillonaria le resulte más rentable poner los artículos no utilizados en el contenedor que a la ayuda de la gente. Es una condenada acusación de nuestra economía que la cultura desechada se pone ante las necesidades de las personas”.



“Incluso si no es reflexivo de una política más amplia de Amazon, la compañía debe responder por qué el almacén DUNFERMLINE tiene niveles tan altos de residuos y tan poco se reevalúa o se le da a las organizaciones benéficas”, agregó Ruskell.



Amazon genera cantidades masivas de basura incluso cuando los productos se venden y llegan a los consumidores. Si bien los servicios de entrega pueden ser más amigables con el medio ambiente que algunos minoristas, el énfasis de Amazon en la velocidad junto con la alta demanda puede socavar cualquier ganancia al aumentar la cantidad de transporte necesario para proveer productos a las casas. A principios de este año, Bloomberg informó que las sobrecargas en las compras online durante la pandemia combinada con las tasas de reciclaje en picado habían hecho que el precio del cartón recuperable en Estados Unidos se disparara.