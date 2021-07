By

By

Amazon tiene planes de aceptar la criptomoneda bitcoin para finales de 2021, según un informe publicado de forma anónima en el periódico londinense City A.M. Y si bien esto es solo la palabra de un anónimo en el mega minorista con sede en Seattle, el precio de bitcoin se disparó de la noche a la mañana y está creando mucho revuelo en el mundo de las criptomonedas, un mundo construido sobre poco más que rumores.



Advertisement

“Esto no es solo seguir las mociones para configurar soluciones de pago de criptomonedas en algún momento en el futuro; esta es una parte integral, bien discutida, del mecanismo futuro de cómo funcionará Amazon”, la fuente anónima le dijo al sitio en un artículo publicado la madrugada del lunes.



El informante afirma que bitcoin será la primera de aproximadamente ocho criptomonedas que Amazon comenzará a aceptar, incluyendo eventualmente monedas como ethereum, cardano y “bitcoin cash” en la mezcla. La fuente le dijo a City A.M. que los planes criptográficos de Amazon han estado en movimiento desde 2019 y que “no pasará mucho tiempo” para que la empresa acepte criptomonedas.



Amazon incluso tiene planes para desarrollar su propia criptomoneda, según la fuente. Y la compañía podría hacer posible ganar recompensas por pagar con lo que el conocedor llama la “moneda nativa” de Amazon. Amazon no respondió de inmediato a una consulta de Gizmodo sobre sus planes criptográficos este lunes.



El precio de bitcoin aumentó un 13% la madrugada del lunes después del artículo de City A.M., con el dinero digital falso llegando a 39.143 dólares alrededor de las 2:00 a.m. ET. El precio del bitcoin era solo 34.420 dólares solo 12 horas antes.



G/O Media may get a commission

El nuevo informe de City A.M. se produce después de que los usuarios de Internet detectaran algunas ofertas de trabajo interesantes en Amazon durante el fin de semana, incluida una para un “Líder de producto de blockchain y moneda digital”.



De la publicación de empleo de Amazon:



El equipo de Payments Acceptance & Experience está buscando un líder de producto con experiencia para desarrollar la estrategia y la hoja de ruta de productos de blockchain y la moneda digital de Amazon. Aprovechará su experiencia en el dominio en Blockchain, Monedas digitales del banco central y Criptomonedas para desarrollar el caso de las capacidades que deben desarrollarse, impulsar la visión general y la estrategia del producto, y obtener la aceptación e inversión de liderazgo para nuevas capacidades. Trabajará en estrecha colaboración con los equipos de Amazon, incluido AWS, para desarrollar la hoja de ruta, incluida la experiencia del cliente, la estrategia técnica y las capacidades, así como la estrategia de lanzamiento.

Advertisement

El sitio web de noticias criptográficas Coin Telegraph detectó otra publicación de trabajo centrada en blockchain de Amazon en febrero pasado, aunque parecía ser específica de México.



Quizás no sea sorprendente que Amazon busque formas de aceptar bitcoins y otras criptomonedas líderes, pero es una señal de alerta que a Amazon le gustaría desarrollar su propia criptomoneda. Dependiendo de cómo se mire, tal plan nos sumergiría en el pasado, donde las empresas pagaban a los trabajadores en “vales” que solo podían usarse en la tienda de la empresa, o nos arrojaría al futuro de la ciencia ficción, donde una sola corporación controla todo lo que compramos.



Advertisement

El plan de Facebook para desarrollar su propio dinero digital encontró muchos obstáculos después de que reguladores y políticos de todo el mundo advirtieran que “Zuck Bucks” le daría demasiado poder a la empresa. El proyecto de dinero digital de Facebook se anunció en 2019 como Libra y luego se renombró como Diem después de mucha mala publicidad. Diem aún no se ha lanzado.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, renunció como director ejecutivo de Amazon a principios de este mes, pero sigue siendo el presidente ejecutivo de la empresa. Y si crees lo que cuenta City A.M. todo el plan de cifrado proviene de Bezos.

Advertisement

“Comienza con Bitcoin: esta es la primera etapa clave de este proyecto de criptografía, y la directiva proviene de la parte superior ... el propio Jeff Bezos”, se cita a la fuente de Amazon.



Es difícil imaginar cómo sería el mundo si el minorista online más grande de Estados Unidos creara su propio dinero digital de la nada. ¿Puedes imaginarte comprando comida, recibiendo tu cheque de pago e incluso pagando tus impuestos con AmazonCoin? Suena ridículo desde el punto de vista de 2021. Pero podría ser menos ridículo si se recuerda que los multimillonarios como Bezos pueden hacer prácticamente lo que quieran en el siglo XXI.