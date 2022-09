By

Después de tantos avances y adelantos c on vistas impresionantes, y dudas y debates acerca de lo que sería esta serie en relación con las películas de Peter Jackson, El señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de Amazon finalmente se estrenó hace algunos días , y la serie ha sido el tema de conversación de gran parte de internet durante semanas, con varios críticos y audiencias que se han quedado bastante a gusto con el debut televisivo de La Tierra Media. Y para sorpresa de nadie, Amazon está listo para presumir al respecto.

Con dos episodios en su haber, se dice que Los Anillos de Poder atrajo a más de 25 millones de espectadores en todo el mundo y se convirtió en el mayor estreno en la historia de su servicio Prime Video. La directora de Amazon Studios, Jennifer Salke, elogió a los showrunners Patrick McKay y J. D. Payne, y calificó el éxito del programa como “adecuado a que las historias de Tolkien nos han llevado a este momento de orgullo”.

Pero con las buenas noticias, también llegan las malas. Y es que mientras Amazon disfruta del éxito de Los Anillos de Poder, también suspendió las críticas (o reviews) de la serie en Rotten Tomatoes durante las primeras 72 horas tras el estreno . (Según The Hollywood Reporter, un representante de Amazon explicó que esta era una práctica que comenzó Amazon en el verano). La razón de esto es que Amazon podrá asegurarse que las críticas sean legítimas y no parte de una campaña de trolls racistas y/o misóginos en internet, como fue el caso de She-Hulk y Ms. Marvel antes. La puntuación de los usuarios de Anillos es del 38 % en el momento de escribir este artículo y, al leer detenidamente la sección, hay muchas medias estrellas o una estrella con comentarios muy breves sobre por qué la serie no funcionó para ellos.

Las reseñas de los usuarios se resolverán con el tiempo, pero mientras tanto, lo que puedes hacer es ver la serie por ti mismo . Posiblemente te guste, de lo contrario, tienes La Casa del Dragón como otra opción para tu dosis de fantasía. O The Witcher, o The Wheel of Time... entiendes la idea.