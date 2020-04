Ant-Man 3 será escrita por uno de los guionistas de Rick and Morty

Paul Rudd y Evangeline Lily en Ant-Man and The Wasp. Imagen : Marvel Studios.

La secuela de Ant-Man and The Wasp llegará en algún momento, y para ello Marvel Studios ha contratado a una de las mentes detrás de los episodios de Rick and Morty, el guionista Jeff Loveness, lo que nos da pist as de que la próxima película del Hombre hormiga volverá a tener mucho humor.

Originalmente, Ant-Man 3 estaba pautada para estrenarse en el año 2022, pero eso parece imposible a estas alturas, especialmente gracias a todos los retrasos que están sufriendo las películas de muchos estudios (o todos), incluyendo, cómo no, a Marvel y Disney.

Sin embargo, el día que veamos Ant-Man 3 su guión será escrito, parcialmente o por completo, por uno de los productores y escritores de la exitosa serie animada para adultos Rick and Morty, como reporta The Hollywood Reporter. Además de estar involucrado con esta serie, Loveness también ha sido escritor para el programa de tipo talk show llamado Jimmy Kimmel Live! e incluso escribió un libro de Groot para Marvel en el año 2016.

Tanto Paul Rudd como Evangeline Lilly volverán a estar juntos en Ant-Man 3, y el director Peyton Reed regresará para encargarse del film, tras haber dirigido las primeras dos películas del personaje. [vía The Hollywood Reporter]