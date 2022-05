Grandes noticias para los fanáticos de las extrañas y en muchas ocasiones perturbadoras aventuras del científico loco Rick Sanchez y su nieto Morty. Aunque hay Rick y Morty para rato, con más de 70 episodios en camino en los próximos años, ahora también tendremos un spinoff en estilo anime japonés.

Desde 2020, los responsables de la serie han creado cuatro cortometrajes de Rick y Morty en estilo anime, publicándolos tanto en YouTube como en Adult Swim directamente. El experimento parece haber gustado tanto que ahora Rick y Morty tendrá su propia miniserie especial en este estilo, con un total de 10 episodio s como parte de este spinoff en anime.

Su nombre es, cómo no, Rick and Morty: The Anime, y estará bajo la responsabilidad del director Takashi Sano, conocido por haber dirigido el anime Tower of God y quien ya trabajó en dos de los cortos en anime de Rick y Morty. La serie forma parte del multiverso de estos personajes, por supuesto, y estará disponible en HBO Max, aunque todavía no tiene fecha de estreno. [vía The Hollywood Reporter]