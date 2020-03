Rick and Morty acaban de lanzar un cortometraje de temática Samurai, y luce impresionante

Rick and Morty

Filed to:

Filed to: Rick and Morty

Imagen : Cartoon Network/Studio Deen

La serie de Rick and Morty es conocida por estar íntimamente relacionada a la cultura pop y a la parodia, por lo que no es tan sorprendente que el programa haga un especial de las películas de samurai. Lo que sí es sorprendente es que el equipo detrás de la producción decidiera lanzarlo como un corto independiente, una pieza de seis minutos de pastiche guerrero samurai al estilo Rick and Morty.



Incluso está en japonés, creado por Studio Deen, quienes han realizado producciones de anime como Junji Ito Collection, Umineko no Naku Koro ni y Ranma 1/2. El resultado es bastante impresionante y visualmente muy llamativo. Ojalá todos los Rick fueran tan geniales.



Advertisement

Y, por supuesto, hay portales. ¿Qué sería de Rick and Morty sin portales?



La cuarta temporada de Rick and Morty está actualmente parada, y el resto de los episodios se estrenarán en algún momento de este año en Adult Swim.