By

Año tras año, incluso en el mejor momento de la televisión mediante streaming en cuanto a cantidad de contenido y rapidez de su estreno, incontables series de televisión son pirateadas en todo el mundo. Y en 2021, el interés parece haberse centrado en la fantasía, la ciencia ficción y, por supuesto, en los superhéroes.

Advertisement

Y es que no solo WandaVision fue la serie más pirateada de 2021, según los datos recopilados por TorrentFreak, sino que de las 10 series más pirateadas, 5 de ellas son series de superhéroes. Literalmente, todas las series parte del universo Marvel que se estrenaron en Disney+ en 2021 están en esta lista.

Estas son las 10 series más pirateadas de 2021

WandaVision – Disney+ Loki – Disney+ The Witcher – Netflix The Falcon and The Winter Soldier – Disney+ Hawkeye – Disney+ What If...? – Disney+ Foundation – Apple TV+ Rick and Morty – Adult Swim Arcane – Netflix The Wheel of Time – Amazon Prime Video

Un caso interesante es el de The Witcher, una serie que incluso aunque se estrenó este mes de diciembre, se encuentra en el Top 3 de las más pirateadas. Foundation (o Fundación) de Apple TV+ también parece haber despertado mucho interés, además de las ser ies animadas Rick and Morty y la fascinante serie Arcane basada en el universo de League of Legends.

Tomando en cuenta que se esperan unas 5 series de Marvel y unas 2 o 3 series de Star Wars para 2022, será interesante ver cuántas de ellas formarán parte del Top 10 del próximo año. [TorrentFreak vía The Wrap]