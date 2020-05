Apenas el 2% de usuarios de Steam tiene gafas de realidad virtual, incluso tras el nuevo Half-Life

Imagen : Valve.

El reciente Half-Life: Alyx ayudó a que se vendieran un gran número de gafas de realidad virtual que terminaron conectadas a Steam, según los datos de Valve. Sin embargo, el porcentaje de usuarios de Steam que poseen gafas de realidad virtual todavía ronda apenas el 1,9%, un número realmente bajo para esta tecnología.

Según una reciente encuesta de hardware de Valve, la primera que hacen desde que el nuevo Half-Life se lanzó en Steam a fines de marzo, el nuevo título de la legendaria saga de PC convenció a muchas personas a comprar gafas VR. En Road To VR estiman que más de 950.000 gafas nuevas se conectaron a Steam durante abril de 2019, lo que según ese medio es el mayor aumento de la plataforma en apenas un mes.

Si bien es casi seguro que Alyx es responsable de este incremento en usuarios, es probable que algunas de estas gafas no sean dispositivos recién comprados. La forma en que Valve recopila datos hace que sea imposible descubrir muchos detalles acerca de estos dispositivos, y hace que todos los datos recopilados y compartidos sean un poco confusos.

Por un lado, la encuesta de hardware solo busca un dispositivo VR conectado, no que la persona lo esté usando o lo haya usado recientemente. En segundo lugar, Valve solo informa porcentajes de su base de usuarios de Steam, no números específicos. Road To VR cuenta con sus propios datos, basados ​​en números publicados por Valve y encuestas antiguas, que nos ayudan a darnos una idea más específica. Pero estos números son todos estimados, no cifras exactas. Algo para tener en cuenta.



Además, algunas personas podrían tomar prestadas unas gafas VR solo para jugar al nuevo Half-Life. De hecho, ese es mi caso actual.

Aún así, incluso aunque es uno de los momentos con más uso de realidad virtual en la historia de Steam, menos del 2% de los usuarios de Steam están usando esta tecnología. Y es que la realidad virtual es costosa, no es viable para todos y además requiere de un hardware de PC considerablemente potente. Pensando en estos factores y mirando estos números de usuario, tiene sentido el hecho de que la gente está tratando de crear un modo para poder jugar Half-Life: Alyx sin necesidad de gafas de realidad virtual.