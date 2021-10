Apple está explorando formas de convertir a los AirPods en algo mas que auriculares, incluyendo funciones dedicadas a la salud como la medición de la temperatura corporal, monitoreo de la postura del usuario e incluso la posibilidad de mejorar la calidad de audición.

Así lo asegura un reportaje de The Wall Street Journal citando a “fuentes cercanas al desarrollo”, aunque menciona que no debemos esperar que estas funciones lleguen el próximo año en los nuevos AirPods, o incluso que algunas lleguen a los usuarios. Las pruebas de Apple por ahora son eso, pruebas, pero apuntan a un futuro con más variedad de dispositivos enfocados en la salud y no solamente el Apple Watch.

Los termómetros que miden la temperatura corporal mediante el oído no son nada nuevo y han existido durante mucho tiempo. Sin embargo, incluir funciones dirigidas a la salud en wearables o dispositivos electrónicos de consumo no es tarea sencilla, dado que debe pasar por varias regulaciones médicas, incluso cuando las funciones (tales como la medición de oxígeno en la sangre) no deben ser utilizadas como mediciones precisas para diagnosticar sin consultar a un médico especialista. Por ejemplo, filtraciones aseguraron que Apple estaba trabajando en un sensor de temperatura corporal para el Apple Watch, algo que en tiempos post-pandemia podría resultar más útil e interesante que nunca, pero la compañía no lo incluyó en su más reciente modelo, el Watch Series 7. Algunos estiman que podría haberse retrasado debido a las estrictas regulaciones que estas características deben pasar.

Esto es aún más importante cuando se habla de funciones como “mejoras en la calidad de audición”, lo que parecería significar que los AirPods podrían servir de algún tipo de ayuda o mejora para personas con ciertos problemas auditivos. El proceso para certificar o validar una función como esta podría ser aún más estricto. Otras compañías, como Samsung, también están trabajando en mejorar la inteligencia artificial de sus auriculares para mejorar la detección de la voz y de sonido ambiental, según explicó a Gizmodo el ingeniero principal de la compañía.

De cualquier forma, la existencia de ma s dispositivos dedicados a la salud por parte de Apple tiene sentido. La compañía lleva años haciendo énfasis en estas características en su Apple Watch, y unos nuevos AirPods que complementen con m á s funciones y datos parecen una idea interesante. Tendremos que esperar para ver si se hace realidad, y cuando. [The Wall Street Journal vía Verge]