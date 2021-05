Imagen : Sony Pictures.

Venom está de vuelta. El simbionte del universo de Spider-Man regresa tres años después con una nueva película, en la que se enfrentará al que ha sido a veces su aliado en los cómics, y a veces su mayor archienemigo: Carnage.

En 2018 se estrenó la primera película de Venom, protagonizada por Tom Hardy como Eddie Brock y como el simbionte (haciendo la macabra y oscura voz de este ser extraterrestre), y en su escena post créditos nos dio un primer vistazo a lo que podría ser su secuela: el asesino en serie y psicópata Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson con un peculiar peluquín.

Ahora, Kasady y su propio simbionte, Carnage, saldrán de la cárcel para ocasionar el caos y tener un enfrentamiento con Venom, quien parece haber estado muy ocupado todo este tiempo protegiendo a los inocentes de la ciudad y cocinando waffles.

Venom: Let there be Carnage, conocida en España como Venom: Habrá matanza y en Latinoamérica como Venom: Carnage liberado, se estrena en cines el próximo 24 de septiembre.

Tráiler en inglé s

Tráiler en español