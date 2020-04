La secuela de Venom con Carnage ya tiene título y nueva fecha de estreno

Filed to:

Venom 2 ya tiene título oficial. La secuela de la película del villano (o en este caso antihéroe) del universo de Spider-Man se llamará Venom: Let there be Carnage, y tendremos que esperar más tiempo de lo que quisiéramos para verla.

La secuela de Venom, parte de los spin–off del universo cinematográfico de Sony Pictures relacionado a Spider-Man, originalmente llegaría este mismo año 2020 en el mes de octubre. Sin embargo, los estudios de Sony han retrasado su estreno debido a la pandemia del coronavirus. Ahora, Venom: Let there be Carnage se estrenará el 25 de junio de 2021, unos ocho meses después de su fecha original.

Como lo dice su título, y tal como nos lo adelantó la escena post-créditos de la primera película, en este film veremos a Cletus Kasady, mejor conocido como Carnage (o Matanza en España) e interpretado por Woody Harrelson, enfrentarse al Eddie Brock de Tom Hardy y su simbionte.

En los cómics las luchas entre estos dos personajes suelen ser bastante macabras y sanguinarias, por lo que tenemos mucha curiosidad por ver cómo es plasmada en la gran pantalla. El director de la pel ícula esta vez es Andy Serkis, actor y cineasta conocido por ser un experto en materia de captación de movimiento para dar vida a personajes digitalizados. Después de todo, es el actor detrás de Gollum y de César en la saga de El planeta de los simios. [vía ScreenRant]