Arnold Schwarzenegger y Jackie Chan tienen una película de dragones y magia, y es tan épica y ridícula como imaginas

Dos de las estrellas más grandes del cine de acción y de artes marciales se han unido para aparecer en una película tan extraña y gloriosamente ridícula que no podemos esperar para verla. Su nombre es The Iron Mask y no solo tiene a Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger, sino también dragones, peleas y mucha magia.

La película, originalmente conocida como Journey to China: The Mystery of Iron Mask, es la secuela a un film prácticamente desconocido llamado Forbidden Empire que se estrenó en 2014 (en el mercado ruso y asiático principalmente). Esta vez su protagonista, Jason Flemyng, realiza un viaje a China hasta una sección de la Muralla que está rodeada de magia y criaturas fantásticas, incluyendo dragones.

En el tráiler parece haber una historia mágica y épica acerca de una villana que parece querer conquistar al mundo con una especie de talismán místico, pero en realidad lo que más nos ha llamado la atención es ver a Jackie Chan vestido de ¿anciano? ¿sabio? ¿peregrino?... mientras pelea con un Arnold Schwarzenegger de la guardia real británica de la Torre de Londres.

The Iron Mask se estrena en abril, y su tráiler no tiene desperdicio.