Makoto Shinkai se convirtió en uno de los cineastas más conocidos en el mundo de la animación, después de haber sido el responsable de dirigir y escribir la película Your Name (Kimi no Na wa, en japonés) de 2016. Desde entonces, los fanáticos del anime y la animación en general siempre están atentos a sus nuevos proyectos, como fue el caso de su película de 2019, Weathering with you. Este año llega una nueva película de Shinkai, y aquí está su primer tráiler.

Su nombre es Suzume no Tojimari, que aunque aún no tiene nombre oficial en español, está siendo conocida como “Suzume la cerradora de puertas”. La película cuenta la historia de una chica de 17 años, llamada Suzume, que se encuentra con un chico quien está buscando una puerta misteriosa. Tras encontrarla, ella la abre, casi por accidente, lo que ocasiona que aparezcan puertas místicas en todo Japón que generan desastres en todo el país.

Como ya es tradición en Shinkai y sus películas, Suzume no Tojimari es un film que mezcla elementos de fantasía y ciencia ficción, posiblemente con folklore japonés y al mismo tiempo con una historia muy personal de sus personajes. En este caso, según la premisa de la película, la historia también cuenta la búsqueda de esta joven chica de su madurez y su libertad, en medio del caos.

Suzume no Tojimari se estrena el 11 de noviembre de este mismo año en Japón. Con suerte, no tendremos que esperar mucho tiempo para verla en el resto del mundo.

Este es el primer tráiler de Suzume no Tojimari

Y este es su nuevo póster oficial