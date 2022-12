We may earn a commission from links on this page.

Makoto Shinkai obtuvo un reconocimiento mundial en 2016 con Your Name, que aunque no fue su primera película, sí se convirtió en uno de los films más exitosos en la historia de Japón, y una de las películas animadas más conocidas y queridas de la última década. Es por eso que hay tantos fanáticos esperando Suzume, su nueva película.

Después de Your Name, Shinkai hizo Weathering with you en 2019, y ahora es el turno de Suzume, conocida en Japón como Suzume no Tojimari, o Suzume cerradora de puertas. De nuevo, Shinkai nos invita a una historia llena de fantasía pero al mismo tiempo acompañada de una trama muy emotiva, y viajes y crecimiento de sus personajes, o eso al menos nos da a entender la sinopsis y los tráilers de la película.

Suzume, la protagonista, vive en un pueblito pequeño y tranquilo en Japón, pero al conocer a un hombre misterioso y acompañarlo a abrir una puerta, comienzan a ocurrir desastres en Japón. Suzume ahora tendrá que detener las catástrofes y cerrar las puertas, pero todo eso en medio de su propia historia de madurez y crecimiento. En el último tráiler, Suzume dice:



Vagué más allá de un único espacio. Donde parecía que todo el tiempo se había derretido

… en el cielo.

La película se estrenó en noviembre en Japón, pero ahora es el turno del resto del mundo de poder verla. Crunchyroll anunció que Suzume se estrenará entre los días 12 y 14 de abril en distintas partes del mundo, incluyendo México, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Brasil, Francia, Reino Unido y más. También aseguran que pronto anunciarán más fechas para Latinoamérica y España, así que estén atentos, fanáticos de la animación.