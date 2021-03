Imagen : Marvel Studios

Es oficial, el próximo 9 de julio podrás ver Black Widow en cines, pero si por lo que sea no puedes ir al cine en tu ciudad o no te apetece, la próxima película del MCU se estrenará simultáneamente en Disney Plus. Eso sí, para verla habrá que pagar 21,99 euros extra por el acceso Premier.



Lo cierto es que ya era hora. El estreno de B lack Widow estaba previsto para mayo de 2020. La pandemia de Covid-19 lo retrasó dos veces. Es cierto que e l MCU ha estado básicamente en pausa todo este tiempo, pero ahora que ha retomado su narración de la mano de las series, Marvel probablemente no puede permitirse seguir teniendo Black Widow en la nevera por mucho que se desarrolle en el pasado. (la película transcurre inmediatamente después de Civil War, pero antes de Infinity War).

Black Widow no es la única película que se estrenará en Disney Plus. Cruella, de la que recientemente vimos su primer tráiler, seguirá el mismo camino el próximo 28 de mayo. El 18 de junio también aterrizará en Disney Plus Luca, la nueva película animada de Pixar. Es más, Luca solo estará disponible a través de Disney Plus. No se estrenará en cines. Otras películas han recibido nueva fecha de estreno. Free Guy se estrenará el 13 de agosto. Shang Chi and the Legend of the Ten Rings se retrasa al 3 de septiembre, y no llegará hasta el 22 de diciembre.

La nueva estrategia de Disney indica dos cosas. La primera es que el estudio no ve nada claro que podamos volver a la normalidad en las salas de cine este año. La segunda es que los experimentos con Mulan, Soul y Raya and the last dragon les han salido rentables. Disney Plus no es precisamente una ONG, y dudo mucho que hubiese mantenido la estrat egia de estrenos en Disney Plus si mucha gente no estuviera pagando por ellos.

El debate sobre si 22 euros es mucho o poco por ver un estreno en tu propia casa sigue abierto. Hay personas a las que la idea les parece abusiva, pero esa postura es muy fácil de defender cuando estás dispuesto a piratearla gratis al día siguiente. En mi caso necesito invertir tres horas en desplazamientos para llegar a la sala de cine más cercana. E ntre palomitas, estacionamiento , gasolina y la entrada, ver un estreno me sale por más de 40 euros (6 0 si voy acompañado) . Por lo que a mi respecta, el acceso Premium es un “Cállate y toma mi dinero, Disney”.