Hay un nuevo juego de Call of Duty en desarrollo, sin embargo, esta vez no será un juego para consolas Xbox o PlayStation, ni siquiera para PC… Se trata de un juego de mesa con figuras en miniatura y su propia historia original, que llegará en verano de este mismo año.

El juego, una creación conjunta de la empresa especializada Arcane Wonders junto a Activision, es un juego de estrategia basado en la conocida franquicia de videojuegos bélicos de disparos y acción. Según el anuncio oficial, contará con “combate intenso, estrategias y planificación táctica y arte original, incluyendo figuras en miniatura de soldados, armas y más”, parte de la franquicia de videojuegos, pero llevado a los juegos de mesa con su propia historia original.

Según informó Arcane Wonders a Polygon, el juego consta de un modo competitivo de jugador versus jugador, donde se podrán usar armas y habilidades en distintos mapas y escenarios y en distintos modos de juego, además de nuevos operadores (tipos o clases de personajes). Pero el juego de mesa de Call of Duty no solo contará con juego competitivo entre jugadores, sino que también tendrá un modo cooperativo, campañas con historias que podrán jugarse entre 1 y 4 jugadores. Eso sí, el modo cooperativo estará disponible después del lanzamiento original del juego este año. Para el futuro también tienen en sus planes añadir más contenido, como el modo de lucha contra zombies, un clásico en los Call of Duty.

Por ahora no hemos podido ver el juego en acción, para saber exactamente cómo han adaptado las mecánicas de un juego FPS con un ritmo rápido y dinámico en un juego de mesa. Call of Duty: The Board Game llegará en verano de este mismo año, y curiosamente estar á disponible para su reserva a través de una campaña de crowdfunding en Kickstarter .