Imagen : Marvel Studios.

Ya es oficial. El Capitán América tendrá una nueva película en el universo cinematográfico de Marvel (MCU), esta vez protagonizada por Antohony Mackie, que claramente continuará los acontecimientos que vimos en The Falcon and The Winter Soldier (Falcon y el Soldado de Invierno).

Advertisement

La serie de Sam y Bucky finalizó abriendo las puertas a nuevas historias y a un nuevo camino para los personajes que la protagonizaron. En especial para Sam Wilson, quien a partir de ahora será el nuevo Capitán América de Marvel, un manto que no aceptó tomar en la serie sino hasta el final. Ahora, es momento de contarnos una nueva historia de este nuevo Capitán América.

Capitán América 4 tendrá como guionista a Malcolm Spellman, creador, escritor y máximo responsable de la serie Falcon y el Soldado de Invierno, y a Dalan Musson, otro de los guionistas de la serie. La película aún no tiene un director confirmado, ni se conoce qué otros actores o personajes regresarán, pero no es arriesgado pensar que varios personajes que vimos en la serie volverán a aparecer en esta película. [vía The Hollywood Reporter]