Captura de pantalla : CD P^rojekt

Las quejas por el pobre rendimiento de Cyberpunk 2077 han llega do a un punto en el que CD Projekt ha decidido dar explicaciones. En una reciente rueda de prensa online, los responsables del estudio han reconocido lo que muchos ya sospechaban: que no le dedicaron el tiempo suficiente al juego en PS4 y Xbox.



En un comunicado hecho público un poco más tarde, la compañía explicó que había subestimado la complejidad de los problemas en las versiones para las consolas de anterior generación y que cuando comenzó a ser evidente que había fallos , la compañía ignoró estas señales de alarma.

Curiosamente, la presión por contentar a los fans más ansiosos y lanzar el juego en una fecha concreta no fue la causa última de esta desidia hacia las versiones de Xbox One y PS4. La causa fue... que eran las versiones de Xbox One y PS4. El jefe de desarrollo de negocio de CD Projekt, Michał Nowakowski, dijo:

Tras tres retrasos, todo el equipo estaba completamente centrado en lanzar el juego para las consolas de nueva generación. Ha sido más una cuestión de que estábamos centrados en el rendimiento para las consolas de nueva generación que en las de la generación actual. Definitivamente no le dedicamos el tiempo suficiente a eso. No creo que hayamos sentido una presión interna espacial debido a la fecha de entrega más allá de la de cualquier otro lanzamiento. Esa no ha sido la causa.

¿Cómo es posible que se permitiera sacar el juego en ese estado? CD Projekt asume también la culpa en ese sentido y explica que los responsables de las plataformas probablemente confiaron en que el estudio resolvería los evidentes problemas. No lo hizo.