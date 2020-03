Cómo acceder a más de 700 juegos VR gratis

Foto: HTC/Vive

Con el futuro lanzamiento de Half-Life: Alyx, parece que mucha gente se está animando a comprar gafas VR o desempolvando las que ya tiene. Pero todavía falta algo de tiempo antes de que salga Alyx, por lo que más de uno anda necesitado de algo a lo que jugar, sobre todo ahora que tenemos que estar encerrados en casa por el coronavirus. Así que, visto lo visto, deberías apuntarte al trial gratuito de Viveport Infinity.

¿Qué es Viveport? Básicamente es la tienda de juegos VR y launcher de HTC. Eso sí, funciona también de forma nativa con las gafas SteamVR y OpenVR. Por lo tanto, incluso si no tienes unas Vive HMD, podrás descargarla y usar la aplicación con otros headsets.

Advertisement

¿Pero por qué te podría interesar? Bueno, porque Viveport tiene un ingenioso servicio de suscripción llamado Infinity que te permite jugar a más de 700 juegos de realidad virtual por una tarifa mensual de 12 dólares. Y los nuevos usuarios pueden probarlo de forma gratuita durante dos semanas.

Uno de los grandes problemas con la realidad virtual es que muchos juegos no son especialmente geniales o pueden no ser algo que quieras jugar durante varios días . Una gran cantidad de este tipo contenido solo lo abrirías una o dos veces y luego nunca más. Viveport Infinity me ha permitido probar más de una docena de juegos sin gastarme nada . E incluso cuando termine el periodo de prueba, 12 dólares por mes no es una mala oferta para acceder a una biblioteca cada vez mayor de juegos y aplicaciones de realidad virtual .

El software de Viveport también ha mejorado mucho durante el último año. Si buscas Viveport, puedes encontrar publicaciones en Reddit o Tweets en los que se quejan de sus crasheos. No he tenido ningún problema hasta ahora y los juegos se descargan e instalan rápidamente. El uso de los menús y la forma de explorar el contenido en Viveport se siente más extraño que en Steam. Pero teniendo en cuenta los juegos a los que ahora tengo acceso sin haber pagado un duro , es tolerable.

Advertisement

Si te gustan algunos de los juegos disponibles a través de Infinity, puedes comprarlos y jugarlos más tarde sin el sistema de suscripción. (También puedes probarlos aquí y comprarlos en Steam si lo prefieres ). Todo funciona de manera muy similar al Game Pass en Xbox y Windows.

Algo que debo señalar es que, como Netflix, parece que HTC ha llenado el servicio con más cantidad que calidad. Hay muchos juegos y aplicaciones malos en Infinity. Así que , para ayudarte, aquí va una pequeña lista de los primeros juegos que deberías probar .

Advertisement

Arizona Sunshine - Sí, es un juego de zombies. Pero luce bien y la jugabilidad es genial .

Ritchie’s Plank Experience - S i tienes miedo a las alturas, haz que tus amigos prueben este juego . Ver a la gente morirse de miedo con la realidad virtual siempre es divertido.

Advertisement

I Expect You To Die - S i estás buscando algo para jugar sentado, esta es una opción perfecta. Es como si 007 se encontrase metido en una scape room.

Fruit Ninja - R esulta que usar espadas para cortar cosas es una maravilla en realidad virtual.

Advertisement

Creed: Rise To Glory - U no de los mejores juegos de boxeo de realidad virtual.

Tilt Brush - U na de mis aplicaciones de realidad virtual favoritas para pintar y esculpir . Soy incapaz de crear nada bueno , pero aun así me divierto.