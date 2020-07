Cómo contestar a las teorías de conspiración sobre el coronavirus, según John Oliver

Captura de pantalla : Last Week Tonight

Gracias en gran parte al COVID-19, nos encontramos en una era dorada de teorías de conspiración. Con tanto aún por saber sobre el nuevo coronavirus, cada vez que se añade una pieza al rompecabezas de la pandemia, sobre todo si la nueva información contradice un pensamiento anterior, es comprensible que algunas personas la cuestionen. Para complicar aún más las cosas, todos sufrimos mensajes iniciales ambiguos sobre el uso de mascarillas, sin mencionar la confusión sobre el propósito de la cuarentena. Con lo que sabemos sobre el COVID-19 cambiando tan rápidamente, no es de extrañar que pueda ser difícil saber qué creer.



Advertisement

En el episodio del domingo de Last Week Tonight, John Oliver aborda directamente las teorías de conspiración del COVID y ofrece sugerencias sobre cómo podemos comunicarnos de manera más efectiva con las personas cercanas que las creen. Esto es lo que debes saber.

Hazte estas tres preguntas sobre una información

Antes de tratar de convencer a alguien de que está equivocado, Oliver recomienda que nos hagamos tres preguntas para asegurarnos de que estamos abordando nuestra propia información de manera crítica. “Nos corresponderá a nosotros como individuos tratar de detener estas teorías y tratarlas con un ojo escéptico antes de que las creamos o difundamos”, explica. Esto es lo que debemos tener en cuenta:

¿Existe una explicación racional, no basada en la conspiración? ¿Los expertos la han sometido a escrutinio? De ser así, ¿qué dijeron? ¿Cuán plausible es esta conspiración a nivel práctico?

En el episodio, Oliver entra en detalles adicionales mientras responde a cada pregunta y proporciona ejemplos:

Usa la empatía, no la humillación

Ahora digamos que tu propia creencia en un hecho ha pasado la prueba de tres preguntas anterior, y te has encontrado con alguien que está realmente convencido de que una teoría de la conspiración es real. Si has intentado tener este tipo de consersaciones antes, sabrás que generalmente no termina con la otra persona cambiando de opinión y agradeciéndote por iluminarlas.

Advertisement

Tener una conversación razonable con alguien que no encuentra convincente la ciencia puede ser un desafío, pero Oliver dice que en estos momento, al menos deberíamos intentarlo. “No se puede llegar a todos, pero se puede llegar a algunos, y ahora, más que nunca, puede ser importante que lo intentes, lo que claramente no es fácil”, dice.

Oliver enfatiza que la forma de acercarse a la persona también es increíblemente importante; necesitas comunicarte usando la empatía, no la humillación. “Lo que dicen los expertos es que la forma más efectiva de acercarse a alguien no es avergonzarlos por creer en algo o abrumarlos con pruebas contrarias, sino tratar de ser empáticos, interesarse por su punto de vista y empujarlos a pensar de forma un poco más crítica”, explica.

Advertisement

No es tu trabajo convencer a la gente de que el 5G no está causando el coronavirus, pero si conoces / amas / te encuentras con alguien que podría creer en teorías de la conspiración del COVID o que simplemente no está seguro de en qué fuentes de noticias confiar, las técnicas de Oliver podrían marcar la diferencia. Si no, Olivar ha reclutado a celebridades de confianza como Alex Trebek, Catherine O’Hara, Billy Porter, Paul Rudd y John Cena para grabar breves anuncios de servicio público sobre la importancia del pensamiento crítico. Puedes encontrar los vídeos en TheTrueTrueTruth.com.