Cómo convertir un Volkswagen viejo en un auto eléctrico, explicado por un ex ingeniero de Tesla

Filed to: Autos eléctricos

Se podría decir que estamos ante un tutorial increíble, aunque como en casi todos ellos, hay una noticia buena y una no tan buena. La buena: es posible convertir un vehículo antiguo en otro 100% eléctrico y que funcione más de una década. La no tan buena: conseguirlo no está al alcance de cualquiera.



Y es que, entre otras cosas, Eric Tischer, el autor de este tutorial, fue ingeniero de Tesla. El hombre ha publicado a través de su canal en YouTube la historia de cómo transformó un Volksw ag en Passat de 2001 que le costó 1.800 dólares en un vehículo 100% eléctrico, incluyendo en la ecuación la construcción de un inversor de 90kW.

Lo hizo hace más de una década, y el auto sigue funcionando perfectamente después de 10 años.



En el primer vídeo vemos cómo Tischer nos muestra el que posiblemente fue el paso esencial en su conversión de un motor de combustión interna del Volkswagen Passat a eléctrica: la creación de un inversor de accionamiento EV de 90 kW.



El ingeniero cuenta que tras la adquisición del auto, recogió un motor trifásico refrigerado por líquido de 42 caballos de fuerza de Siemens y comenzó a colocar uno dentro del otro. Por supuesto, el “hack” no es especialmente barato. Al año el proyecto ya le había costado varios miles de dólares entre piezas, motor, celdas de batería, cargador.



Con el tiempo ha ido mejorando el vehículo por etapas, incluida la adición de un adaptador para permitir que el tacómetro de Volkswagen funcione con el nuevo motor, en este caso cortesía de un microcontrolador Arduino y algunos ajustes de alguien con bastante talento (o al menos, talento que yo desconozco por completo).



En el último vídeo publicado por el ingeniero, Tischer analiza el diseño y la construcción del inversor de 90kW que impulsa el motor eléctrico Siemens. Según explica en el mismo:



Esa caja gris es un VFD [variador de frecuencia], y ​​estoy usando esa plataforma de hardware / software como circuito de disparo para una pila IGBT [transistor bipolar de puerta aislada] mucho más grande. Quería mantener el aspecto del VFD igual que en el manual, por lo que parecería un poco más legítimo cuando tuviera la inspección del automóvil.

Tischer cuenta que la conversión comenzó en 2008 antes de que se lanzaran el Nissan Leaf o el Chevy Volt, por lo que la única forma de obtener un EV era construir uno. “Pasé alrededor de 500 horas (1 día por semana durante un año) para llevar el automóvil hasta el punto de que podía conducirlo diariamente”, explica.



En cuanto al precio final, el coste total del Passat convertido a eléctrico fue de 25.000 dólares, y como cuenta:



Comparé esto con gastar 25k en un automóvil a gasolina, después de 10 años la depreciación del automóvil sería de aproximadamente 20k, y el propietario habría gastado 16k en gasolina y mantenimiento. El coste de propiedad de un automóvil a gasolina sería de 36k durante 10 años.

Por cierto , ¿y el alcance de su Passat eléctrico? El ingeniero dice que es de aproximadamente 160 kilómetros, “aunque nunca pasé de 100 para maximizar la vida útil de la batería”, zanja. [YouTube]