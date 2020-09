Filed to:

Filed to: PlayStation

Imagen : Stephen Shugerman / Stringer / Sony / Kotaku ( Getty Images )

La próxima generación está prácticamente aquí, y tanto Microsoft como Sony finalmente revelaron qué juegos se lanzarán junto con cada consola en noviembre. Algunos están decepcionados con los ports y juegos anunciados pero, ¿es realmente diferente a los anuncios de lanzamientos anteriores de PlayStation? Vamos a investigar y descubrirlo.



Para mantener esto lo más organizado y enfocado posible, solo estoy considerando los juegos que estaban disponibles en el lanzamiento en Estados Unidos. Para empezar, aquí está la lista de juegos nuevos que estarán disponibles en PlayStation 5 cuando se lance el 10 de noviembre.



Lanzamiento de juegos de PlayStation 5 que son nuevos:



Assassin’s Creed: Valhalla



Astro’s Playroom (instalado en todas las PS5)



Demon’s Souls (Remake)



Destiny 2: Beyond Light



Destruction All-Stars



Devil May Cry 5: Edición especial



Godfall



Observer: System Redux



Sackboy: A Big Adventure



Spider-Man: Miles Morales



A primera vista, esto podría no parecer una gran lista. Pero recuerda que juegos como Watch Dogs: Legion, Avengers y Rainbow Six Siege, por nombrar solo algunos, técnicamente se podrán jugar en la PS5 en el lanzamiento. Algunos de estos juegos simplemente serán compatibles con versiones anteriores sin mejoras, mientras que otros disfrutarán de actualizaciones técnicas en las consolas de próxima generación. Es un poco confuso, pero la lista anterior incluye todos los juegos nuevos que se lanzan con la consola.



Imagen : Sony

Entonces, ¿cómo se compara esta lista con los anuncios de lanzamientos anteriores de PlayStation? Bueno, depende de los títulos que estés comparando. Primero, echemos un vistazo a los anuncios de lanzamientos originales de PS1, que constaba de 12 juegos en septiembre de 1995.



Juegos lanzados con la PlayStation:



Air Combat



Battle Arena Toshinden



ESPN Extreme Games



Kileak: The DNA Imperative



NBA JAM Tournament Edition



Power Serve 3D Tennis



Rayman



Ridge Racer



Street Fighter: The Movie



The Raiden Project



Total Eclipse Turbo



Zero Divide



Estos anuncios tienen algunos clásicos, como Rayman, Ridge Racer y Air Combat, y también contiene otros “conocidos”, como Street Fighter: The Movie y Kileak: The DNA Imperative. Pero al menos ofrece una cantidad decente de variedad, con algunos juegos de deportes, un shooter, algo de acción de carreras, tres juegos de lucha e incluso un juego de combate aéreo. Tenía algo para todos.



Comparar esto con la lista actual de juegos de lanzamiento de PS5 es interesante porque Sony parece estar intentando el mismo enfoque con una variedad de juegos. Tienes plataformas coloridas, combate de autos, un juego de rol de mundo abierto, juegos de acción, superhéroes, remakes y un shooter online. Una vez más, algo para todos.



En términos de exclusivas, es una historia diferente, con la PS1 ofreciendo siete juegos exclusivos de su total de 12, que es más de la mitad. (También podemos considerar a Rayman como exclusivo, aunque ya estaba disponible en Europa para el Atari Jaguar). En comparación, los anuncios de PS5 solo tienen tres juegos exclusivos de 10.

Imagen : EA

En 2000, se lanzó la PS2 y trajo consigo 29 juegos. Los títulos anunciados era mucho más grandes que la oferta de PS1 y la PS5.



Juegos lanzados con la PlayStation 2:



Armored Core 2



DOA2: Hardcore



Dynasty Warriors 2



ESPN International Track and Field



ESPN X-Games Snowboarding



Eternal Ring



Evergrace



FantaVision



Gungriffon Blaze



Kessen



Madden NFL 2001



Midnight Club



Moto GP



NHL 2001



Orphen



Q-Ball Billiards Master



Ready 2 Rumble Boxing: Round 2



Ridge Racer V



Silent Scope



Smuggler’s Run



SSX



Street Fighter EX3



Summoner



Swing Away



Tekken Tag Tournament



TimeSplitters



Unreal Tournament



Wild Wild Racing



X-Squad



¡Casi 30 juegos! Impresionante. Sin embargo, como la mayoría de los otros títulos de lanzamiento de consolas, está repleto de algunos juegos realmente olvidables. X-Squad, Q-Ball Billiards Master y algunos juegos deportivos excelentes pero no emocionantes. Pero al igual que los anuncios de lanzamiento de PS5 y PS1, la enorme lista es increíblemente diversa, y ofrece a los jugadores juegos de lucha, juegos de carreras, deportes extremos, shooters, algo de fantasía, algunos juegos de rol, algunos mechs e incluso un puzzle basado en fuegos artificiales.

En lo referente a exclusivas, es casi increíble, ya que la gran mayoría de los juegos de lanzamiento en la PS2 eran exclusivos. 21 de los 29 juegos disponibles el primer día estaban solo en la PS2. Muchos también seguirían siendo exclusivos, y nunca se lanzarían en otras plataformas como GameCube o Xbox. Eso ya no es algo que veamos y probablemente nunca más lo veremos. También hay solo cuatro juegos de generaciones cruzadas en la lista.



Imagen : Sony / Insomniac Games

En 2006, un año después del debut de la Xbox 360, la PS3 se lanzó en Estados Unidos con 14 juegos, menos de la mitad de la cantidad que lanzó la PS2 seis años antes.



Juegos lanzados con la PlayStation 3:



Blast Factor



Call of Duty 3



Genji: Days of the Blade



Madden NFL 07



Marvel Ultimate Alliance



Mobile Suit Gundam: Crossfire



NBA 07



NBA 2K7



Need for Speed Carbon



Resistance: Fall of Man



Ridge Racer 7



Tiger Woods PGA Tour 07



Tony Hawk’s Project 8



Untold Legends: Dark Kingdom



Menos puede ser más, aunque estos anuncios para PS3 no demostraron que eso fuera cierto. Marvel Ultimate Alliance es una joya de juego y Tony Hawk’s Project 8 fue una entrega sólida en una franquicia entonces envejecida. Pero luego tienes cosas olvidables o peores como Blast Factor, Mobile Suit Gundam: Crossfire y Genji. Después del increíblemente grande e impresionante lanzamiento de PS2, esto se sintió como un comienzo tímido y decepcionante para una consola PlayStation de nueva generación. Los títulos de lanzamiento también alimentarían la narrativa de que la PS3 no tenía juegos, lo que Sony no pudo evitar durante años.

Los anuncios no solo eran más pequeños, también tenían muchos menos exclusivos. Solo seis de los 14 juegos eran exclusivos de la PS3. (Y los otros ocho eran títulos de generaciones cruzadas). Sea como fuere, todavía es aproximadamente la mitad, por lo que Sony se mantuvo constante, incluso si el número total de juegos disminuyó.



Recuerdo que compré una PS3 en 2007 e incluso entonces la gente bromeaba sobre la falta de juegos. Teniendo en cuenta cómo la PS3 luchó durante años para competir con la Xbox 360, los títulos en su lanzmianto fue un mal comienzo para una época difícil para Sony.



Captura de pantalla : Sony

En 2013 se lanzaron tanto la Xbox One como la PlayStation 4. Ese noviembre, Sony lanzó la PS4 con 25 juegos, un total que está a unos pocos juegos menos que los 29 de la PS2.



Juegos lanzados con la PlayStation 4:



Angry Birds Star Wars



Assassin’s Creed IV: Black Flag



Battlefield 4



Blacklight: Retribution



Call of Duty: Ghosts



Contrast



DC Universe Online



FIFA 14



Flower



Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition



Just Dance 2014



Killzone Shadow Fall



Knack



LEGO Marvel Super Heroes



Madden NFL 25



NBA 2K14



NBA Live 14



Need for Speed: Rivals



Resogun



Skylanders Swap Force



Sound Shapes



Super Motherload



The PlayRoom (instalado en cada PS4)



Trine 2: The Complete Story



Warframe



La PS4 se lanzó con muchos más juegos que la PS3 y algunos, como Warframe, eran gratuitos. Recuerdo haber pasado mucho tiempo jugando Warframe en mi PS4 porque el único otro juego que tenía era Battlefield 4 y estaba totalmente roto en el lanzamiento. El resto de anuncios fue una mezcla de juegos decentes, aunque nada demasiado emocionante. El mejor juego del grupo fue probablemente Resogun, un juego de disparos de estilo arcade que jugué de forma intermitente durante algunos años después del lanzamiento.

Si bien la PS4 tenía más juegos (y algunos gratuitos), en su mayoría eran muchos títulos de generaciones cruzadas, 18 de 25 para ser precisos. Esta era todavía la era en la que teníamos dos juegos de la NBA cada año, pero también obtuvimos otros juegos de generaciones cruzadas como Call of Duty: Ghosts, Injustice, Skylanders y LEGO Marvel Super Heroes. Estos juegos no eran terribles, pero no eran mucho mejores en PS4 en comparación con PS3. Y con solo cuatro juegos exclusivos, la menor cantidad disponible en el lanzamiento de una consola de Sony hasta el momento, la tendencia de “la mitad de los anuncios es exclusiva” se rompió. Asumo que a alguien le importaba.



Terminemos con algunas estadísticas:



Listado de lanzamientos de PS1 Número total: 12



Juegos exclusivos: 7



Juegos de generaciones cruzadas: 0

Listado de lanzamientos de PS2 Número total: 29



Juegos exclusivos: 21



Juegos de generaciones cruzadas: 4

Listado de lanzamientos de PS3 Número total: 14



Juegos exclusivos: 6



Juegos de generaciones cruzadas: 8

Listado de lanzamientos de PS4 Número total: 25



Juegos exclusivos: 4



Juegos de generaciones cruzadas: 18

Listado de lanzamientos de PS5 Número total: 10



Juegos exclusivos: 3



Juegos de generaciones cruzadas: 5



Al igual que con los títulos en Xbox Series X / S, los anuncios de lanzamiento oficial de PS5 son más confusos de precisar que los de las consolas anteriores. Muchos juegos serán ports, remasterizados o se vuelven a lanzar de diferentes maneras, y muchos juegos están llegando a la PC y a una consola, lo que dificulta definir qué es y qué no es una verdadera exclusiva. Como dije anteriormente, los anuncios entre juegos exclusivos y de lanzamiento se están difuminando de formas que nunca antes habíamos visto, lo que hace que sea más difícil explicar de manera precisa y concisa qué es y qué no es un juego de lanzamiento en 2020.



Imagen : Sony

Por ejemplo, la PS5 se lanzará con un montón de juegos de PS4 a los que los miembros de PS Plus tendrán acceso desde el primer día. ¿Son juegos de lanzamiento? ¿Deberíamos contarlos? Si ese es el caso, podría argumentar que todos los juegos de PS1 deberían haberse considerado un juego de lanzamiento para PS2, ya que esa consola tenía compatibilidad con versiones anteriores. No sé si hay una respuesta correcta, solo estoy aquí para proporcionar algunos datos y estadísticas y mi propia opinión.



Como dije en la comparación de lanzamientos de Xbox, la verdadera pregunta que debes hacerte es si prefieres juegos nuevos y brillantes de calidad media o favoritos viejos y confiables con imágenes mejoradas. Responde eso y tendrás una mejor idea de si encontrarás la lista de lanzamiento de una consola determinada que valga la pena por el coste de admisión anticipado a la misma.