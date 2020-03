Dejemos de comparar el nuevo coronavirus con la gripe

Filed to:

El lunes, el presidente Donald Trump intentó una vez más minimizar la gravedad del brote de coronavirus que ahora afecta a más de 100 países y comenzó a extenderse dentro de Estados Unidos. Tuiteó que la gripe estacional ha matado a más de 37.000 estadounidenses este invierno, mucho más que las 22 muertes por COVID-19 que había sido reportado en Estados Unidos en el momento de su tweet. Por lo que, argumentó, la vida (y la economía) deberían continuar como de costumbre.



Trump no es el único en hacer esta comparación, pero ahora se ha vuelto peligrosamente miope. Sí, la gripe es una amenaza anual para nuestra salud, una que más personas deberían tomar en serio. Pero COVID-19 tiene el potencial de ser peor que la típica temporada de gripe, y comparar los dos no es particularmente útil en este momento.



Hasta el 10 de marzo, ha habido 118.000 casos documentados de COVID-19 en todo el mundo, así como 4.200 muertes. En Estados Unidos, se han reportado casi 800 casos y 28 muertes, con grandes grupos en el estado de Washington, California y Nueva York. No podemos decir con certeza cómo afectará el brote al país, pero una cosa segura es que las cifras solo van a crecer.



Durante semanas, los laboratorios de salud pública de EE. UU. no han podido examinar el virus a muchas personas, dejando al menos a algunas personas con posibles infecciones sin contar. Otras personas pueden haberse negado a hacerse la prueba, por temor a grandes facturas médicas. Desde entonces, el gobierno federal ha prometido expandir enormemente la capacidad de pruebas del país, que incluye contar con la ayuda de laboratorios de pruebas privados, y ha torcido los brazos de las compañías de seguros privadas para que no apliquen tarifas de prueba a sus clientes. Pero aún estamos en gran medida en la oscuridad en cuanto a qué tan extendido está ahora el virus dentro de los EE. UU., y no está claro cuándo podremos evaluar a grandes grupos de personas, como lo han hecho países como Corea del Sur.



Eso significa que cualquier número oficial que escuches en este momento es un espejismo. Y aunque el alcance del problema no está claro, probablemente no sea bueno. Un estudio preliminar publicado el lunes estimó que podría haber entre 1.000 y 9.000 casos importados en EE. UU. a partir del 1 de marzo. El estudio aún debe publicarse en una revista científica, lo que significa que sus conclusiones deben tomarse con precaución. Pero las cifras solo incluyen personas que viajaron a EE. UU. desde Wuhan, China, no casos relacionados con viajes desde otros países como Italia, donde la enfermedad se ha establecido durante semanas. Esa estimación tampoco incluye casos capturados localmente. Y desde el 1 de marzo, el total de casos en Estados Unidos probablemente ha aumentado exponencialmente.

El punto clave aquí es que hay muchas incógnitas con COVID-19. La gripe estacional, por otro lado, es muy predecible. Los investigadores saben cómo rastrear su propagación; los doctores y hospitales saben que esperan más personas enfermas alrededor del invierno; y una vacuna anual y medicamentos antivirales ayudan a mantenerlo bajo control. Y si bien Trump puede estar trayendo la gripe para distraerse de la respuesta abismal de su administración al COVID-19, ¿cuál es exactamente la lógica aquí? Si muchas personas mueren por una cosa común, ¿está bien si muchas otras personas mueren por algo más?

Por supuesto, la gripe no es algo a descarta. A pesar de que la mitad del país se vacuna contra la gripe, todavía mata a decenas de miles por año. Durante la temporada de gripe 2017-18 particularmente mala, se estima que mató a 80.000 estadounidenses. Imagina cuántas personas más habrían muerto si la mitad del país no hubiera sido vacunado, y luego tendráa una idea de lo mortal que podría ser COVID-19 si no trabajamos para contenerlo.



Si COVID-19 se propaga por todo el país, podría matar a muchas más personas que la gripe. Su tasa de mortalidad “verdadera” todavía está en el aire, pero incluso si tomáramos a Corea del Sur como estándar, un país con un excelente sistema de atención médica ampliamente elogiado por su rápida respuesta al COVID-19, la tasa sería de alrededor de 0.5 por ciento. Si COVID-19 enfermó a 35 millones de estadounidenses, la misma cantidad de casos de gripe estimados la temporada pasada, esa tasa aún ascendería a 175.000 muertes.



Estos casos y muertes podrían abrumar nuestro sistema de atención médica ya dañado y provocar más sufrimiento y agitación económica. Estados Unidos, en comparación con países como Corea del Sur e Italia, tiene menos camas de hospital disponibles por cada 1.000 personas. Cada cama que pasa a alguien con COVID-19 agota los recursos de un hospital o sala de emergencias que todavía tiene que lidiar con víctimas de accidentes automovilísticos, ataques cardíacos y otras enfermedades como, sí, la gripe, que todavía circula en la población.



El ejemplo anterior no es una predicción, ni un argumento de que deberíamos simplemente rendirnos y aceptar el coronapocalipse. Si el brote ya está aquí y se está extendiendo, los estados, las ciudades y la gente común aún pueden hacer mucho para frenarlo. China y Corea del Sur ya han comenzado a cambiar el rumbo. Pero es un recordatorio de que no debemos descartar el nuevo coronavirus, y debemos hacer todo lo posible para prepararnos contra él, incluso si eso significa cancelar eventos sociales y tomar precauciones adicionales por el momento.



Un aspecto positivo es que tratar de protegernos del COVID-19 también debería protegernos de otras enfermedades contagiosas.



“Es importante tener en cuenta que la gripe todavía está aquí, ha matado a 20.000-50.000 personas en esta temporada de gripe, y se rumorea que la cantidad de hospitalizaciones por gripe ha disminuido debido al temor de las personas al coronavirus”, Brandon Brown, epidemiólogo de la Universidad. de California, Riverside, le dijo a Gizmodo por correo electrónico. “Esto se debe a que las mismas medidas de prevención pueden prevenir ambas infecciones”.