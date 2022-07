By

By

La forma más sencilla de derribar un amenazante dron es obstaculizando las comunicaciones inalámbricas entre la aeronave y quienes están en sus controles. Pero los bloqueadores de señal que interfieren las comunicaciones de radiofrecuencia son inútiles frente a un nuevo tipo de sistema de control de drones que utiliza rayos láser en su lugar.

A medida que los drones se vuelven más hábiles para lanzar dispositivos incendiarios e incluso espiar de forma remota, hemos visto innumerables formas de evitar que completen sus misiones, incluidos cañones que disparan redes, otros drones que interceptan y atacan en pleno vuelo disparando sus propias hélices e incluso potentes láseres que literalmente pueden freír un dron en el aire a kilómetros de distancia. Pero muchos de esos sistemas también requieren dispositivos de detección complejos que puedan identificar y rastrear con precisión los movimientos del dron. Una solución mucho más fácil es simplemente utilizar bloqueadores de señales para interrumpir las comunicaciones entre el dron y su piloto o los satélites que le permiten maniobrar de forma autónoma .

Pero el desarrollo de drones es un juego continuo del gato y el ratón, y mientras se desarrollan contramedidas contra drones, también se desarrollan formas de eludir esas contramedidas. En el caso de los bloqueadores de señales, una empresa británica llamada QinetiQ ha ideado una forma de operar drones de forma remota sin el uso de señales de radio, que pueden interrumpirse e interceptarse.

Advertisement

El nuevo sistema aprovecha las comunicaciones ópticas en el espacio libre (FSO, o FSOC), que intercambia señales de radio por haces de luz que son invisibles e imposibles de interferir o interceptar sin colocar físicamente un bloqueo o detector entre el transmisor y la aeronave. QinetiQ ha probado recientemente con éxito un dron que utiliza láser para una línea de comunicación de gran ancho de banda entre un dron y una estación terrestre que, con suficiente potencia, podría operarse de forma remota en el largo alcance .

Hay algunos inconvenientes en este enfoque. Las comunicaciones no se pueden bloquear de forma remota, pero tienen limitaciones de línea de visión, lo que significa que si hay un obstáculo como una montaña entre un piloto y el destino del dron, el sistema no funcionará. El uso de láseres tampoco ayudará a un dron autónomo que depende de las señales de GPS para navegar . Aún podría transmitir de forma segura imágenes o videos en vivo utilizando el sistema láser de gran ancho de banda, pero seguiría siendo susceptible a las contramedidas de interferencia de señal. Y aunque la interferencia de la señal ya no es una preocupación, otras contramedidas, como un proyectil bien dirigido, siguen siendo una gran amenaza para un dron controlado por láser.