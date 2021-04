Captura de pantalla : YouTube

Gary Machens, de Alton, Illinois, no tenía idea de lo que tenía debajo de su casa hasta que tuvo que reparar la acera. De repente, el suelo comenzó a inclinarse y necesitaba excavar más y más el área hasta descubrir que bajo su hogar se encontraba una misteriosa estructura del S. XIX.



Advertisement

Para ser más exactos, se trata de un túnel que según los expertos tiene casi 200 años y que posiblemente jugó un papel importante en la historia. Machens dice que los historiadores locales le han comunicado que el túnel se construyó alrededor de 1840, es decir, 50 años antes de que se construyera la que ahora es su casa.



En cuanto al propósito de la estructura, nadie lo tiene muy claro. Según el propietario:



Es único, hay algunos túneles alrededor del área de Alton desde que verificamos con la Landmark Historic Society. En el pasado se han utilizado como contenedores de hielo, bodega o muchas otras opciones. Por supuesto, también podría haber sido utilizado para el ferrocarril subterráneo. No hay pruebas de ello, pero había un ferry aquí en el área de Alton hacia el lado de Missouri y es posible que se haya usado para eso.

Tras el hallazgo, el hombre también ha conocido la historia de su vivienda. Al parecer, tres ex alcaldes de Alton habían vivido en la casa a lo largo de los años. “No sé si alguno de ellos sabía de esto. La casa se construyó en 1890, se cree que el túnel data de 1840, así que fue aquí durante 50 años. Para qué se usó, no lo sé. Tenemos mapas que se remontan a 1863 y esta casa no estaba allí y no había otra en la propiedad en su lugar”, zanja el hombre al que, como mínimo, el hallazgo le debería reportar un aumento en el valor de la vivienda actual. [YouTu be, Boing Boing]