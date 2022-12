We may earn a commission from links on this page.

Wonder Woman 3 ya no será. Desde luego no, al menos, como secuela a Wonder Woman 1984. Esa es la primera piedra del nuevo proyecto para la compañía que James Gunn y Peter Safran harán público muy pronto. Los siguientes pasos podrían ser cancelar también al Superman de Henry Cavill, A Flash, y hasta a Aquaman. Algo se mueve en DC, y muy bien podría ser un dedo hacia el botón de reset.



Según fuentes internas del estudio a las que han tenido acceso en Variety, Patty Jenkins, directora de las dos anteriores entregas de Wonder Woman, fue informada de que su proyecto para una tercera entrega no encajaba en los nuevos planes que Gunn y Safran tienen para el futuro y que la película no se iba a hacer.

Lo que ya no está tan claro es si esto significa que van a buscarse una nueva actriz para interpretar a Wonder Woman o si Gal Gadot continuará encarnando a la princesa de Themyscira. Curiosamente, justo un día antes de saberse la noticia de que no habrá Wonder Woman 3, Gal Gadot publicaba un mensaje en Instagram y en Twitter en el que decía: “Estoy enormemente agradecida por la oportunidad de interpretar a un personaje tan increíble e icónico” y “No puedo esperar para compartir con vosotros su próximo capítulo.”. No está claro si es que la actriz no sabía de la decisión del estudio, o es un guiño a los nuevos jefes para decir que sigue interesada en el papel.

La decisión de cancelar Wonder Woman 3 no es de extrañar teniendo en cuenta el fiasco que fue Wonder Woman: 1984. La secuela tuvo que lidiar con un estreno combinado en cines y HBO Max que probablemente lastró sus resultados en taquilla (recaudó solo 217 millones de dólares frente a los 822 de la primera película), pero eso no evitó que la cinta también fuera vapuleada por la crítica y por el público, con solo un 58% en Rotten tomatoes.

El caso es que Wonder Woman puede no ser la única víctima en el nuevo plan ideado por Gunn y Safrán. El Superman De Henry Cavill también pende de un hilo. Dwayne Johnson logró que el hombre de acero de Cavill tuviera un cameo en la escena post-créditos de Black Adam, pero para desgracia de ambos, la nueva película del antihéroe no está funcionando como debiera. Aunque no ha recibido malas críticas, fuentes internas de DC familiarizadas con las finanzas de la producción aseguran que Black Adam necesita 600 millones solo para cubrir gastos. De momento va por los 387, y los expertos en taquilla dudan que sobrepase los 400.

Aunque la taquilla internacional logre aupar esta cifra, desde luego la película no va a ser el bombazo que esperaban en DC, y eso puede significar que la carrera del personaje acabe aquí y que no haya Black Adam 2. Lo que de paso podría afectar al retorno del Superman de Cavill. La mejor baza de Shazam es que es una producción del propio Safran, por lo que parece improbable que la abandone tan rápidamente.



Con Flash y Aquaman las cosas están incluso más turbias. La película de Flash lleva meses terminada pero en un cajón debido a la cadena de tropelías perpetradas por Ezra Miller. El actor finalmente pidió disculpas por su comportamiento pero es seguro que no volverá a interpretar al personaje. Si a eso sumamos que Flashpoint está lleno de cameos de otros personajes no está nada claro siquiera si llegará a estrenarse. Si lo hace lo más seguro es que sea con retoques.

Aquaman es el personaje que parece disfrutar de una posición más privilegiada a la hora de sobrevivir en el nuevo esquema de cosas, pero Aquaman 2 se retrasó, y hay rumores de que DC está teniendo conversaciones con el actor para que interprete a un personaje diferente en el nuevo universo DC: Lobo. Desde luego, el último czarniano le quedaría como un guante a Momoa.

Mientras tanto, en 2023 se estrenarán Shazam: Fury of the Gods y Blue Beetle. Ambas parecen ajenas a la tormenta de decisiones que están teniendo lugar ahora mismo, pero nunca se sabe. James Gunn y Peter Safran se reunirán la próxima semana con David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery, para presentarle su nuevo plan para las películas del Universo DC. Para esa fecha sabremos más detalles. Lo que parece definitivo es que DC no seguirá bajo ningún concepto con el Snyderverse.