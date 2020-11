Filed to:

Filed to: Dinamarca

Foto : Sergei Grits ( AP )

Dinamarca está tomando medidas agresivas para detener la propagación de brotes de coronavirus en las granjas de visones que ahora aparentemente han vuelto a los humanos.



Advertisement

El miércoles, la primera ministra danesa Mette Frederiksen anunció que los trabajadores agrícolas contrajeron infecciones con cepas del virus que contienen una mutación que se encontró por primera vez en visones infectados, una mutación que los funcionarios de salud pública temen que pueda afectar nuestra respuesta inmunitaria al virus. El gobierno planea matar a toda su población de visones de cultivo, estimada en 17 millones en total. Pero aún no está claro si esta mutación puede ser realmente importante.



Los visones y otras comadrejas han resultado ser una de las víctimas inesperadas de la pandemia del covid-19, ya que han demostrado ser vulnerables a contraer el virus de personas infectadas y luego propagarse fácilmente entre sí. Y a diferencia de otros animales que se sabe que han contraído infecciones de transmisión humana, como gatos y perros, el virus parece ser especialmente mortal para ellos. A principios de octubre, los funcionarios de salud en Utah y Wisconsin informaron que los brotes recientes habían provocado la muerte de más de 10.000 visones.



Advertisement

Los primeros brotes conocidos de covid-19 entre visones ocurrieron en Europa durante el verano. Estos brotes iniciales llevaron a países como los Países Bajos a matar de forma preventiva a más de un millón de visones para detener la transmisión. Pero parece que el virus ha seguido propagándose en las granjas de visones de Dinamarca, y es posible que algunas de estas cepas circulantes hayan mutado para volverse significativamente diferentes de las que infectan a las personas y estén comenzando a propagarse hacia nosotros.



En una conferencia de prensa el miércoles, Frederiksen dijo que más de 300 personas en el norte de Dinamarca (aproximadamente la mitad de todos los casos activos conocidos en la región) habían contraído recientemente cepas del virus relacionadas con granjas de visones. Varios de los casos encontrados tanto en personas como en visones parecían contener una mutación compartida. Y cuando los funcionarios de salud estudiaron más de cerca las cepas de virus aisladas de estos casos, encontraron evidencia de que estas cepas mutadas pueden no ser tan sensibles a nuestros anticuerpos como se esperaba. Hasta el momento, se sabe que cinco visones y 12 personas en el país han contraído esta variante particular del virus.



Advertisement

“El virus mutado en el visón puede representar un riesgo para la eficacia de una futura vacuna”, dijo Frederiksen, según Reuters.



Se requiere cierta precaución aquí. Sin más datos disponibles públicamente sobre la mutación, los científicos externos aún no pueden confirmar lo que los científicos de Dinamarca afirman haber encontrado. Es posible que esta mutación no sea relevante en absoluto, incluso si se ha propagado de visones a humanos. Las mutaciones en un virus ocurren todo el tiempo y, a menudo, se necesitan múltiples líneas de investigación para saber si alguna mutación está cambiando la relación entre un virus y su anfitrión. Quizás lo más importante es que, incluso si una mutación es una mala noticia para nosotros, eso no significa necesariamente que se propagará ampliamente entre las cepas que circulan en la población, por muchas razones bastante complicadas.



Advertisement

Aún así, a los científicos generalmente les preocupa que ocurra este tipo de escenario, donde un virus que se propaga entre diferentes tipos de hospedadores puede adquirir mutaciones que le dan una nueva ventaja al infectar a las personas. De hecho, se cree que las cepas originales del virus que condujeron a la pandemia del covid-19 provienen en primer lugar de la transmisión de animal a humano, posiblemente transmitiéndose a nosotros de los murciélagos. Y es posible, aunque no está confirmado, que el virus ya haya mutado para volverse más infeccioso en las personas al principio de la pandemia.



Pero aunque los hallazgos sobre esta última mutación pueden ser válidos, Emma Hodcroft, investigadora de la Universidad de Berna en Suiza que estudia la genética del coronavirus, dijo que estaba decepcionada de cómo Dinamarca decidió anunciarlos.



Advertisement

“Cuando se anuncia algo como esto sin información adicional y sin contexto, es imposible que los científicos intervengan con evaluaciones e interpretaciones. Sin embargo, titulares y citas como las que se ofrecen despiertan mucha preocupación en el público y también generan mucha atención de los medios, cuando no tenemos datos con los que trabajar”, dijo. “Creo firmemente que todos tienen la responsabilidad de informar sobre la investigación del SARS-CoV-2, especialmente sobre mutaciones y vacunas, de manera responsable”.



Entre otras advertencias, Hodcroft señaló que una respuesta de anticuerpos más débil causada por una mutación en el coronavirus, incluso si es genuina, no necesariamente afectará la efectividad de una vacuna. Pero sin más datos disponibles, es demasiado pronto para saber mucho de algo.



Advertisement

Dinamarca no se arriesga. Las autoridades ahora planean sacrificar a toda la población de visones, lo que supone un gran costo para el mayor productor de pieles de visón del mundo. Pero tomará más tiempo saber si esta decisión habrá evitado que algo peor se presente.