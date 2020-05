Filed to:

La película de 2001 parece que regresa en un remake live action. Imagen : Disney.

Atlantis parece ser la próxima película animada de Disney que recibirá su propio remake con actores reales, siguiendo los pasos de otras como El Rey león, Mulán, Aladdin, Dumbo y más.

Atlantis: El imperio perdido, escrita por Tab Murphy (Tarzán y El jorobado de Notre Dame) y Joss Whedon (The Avengers y Buffy Cazavampiros), es considerada la primera película de ciencia–ficción de Disney, que además mezcla ese género con la acción y aventura clásica de la compañía, algo de magia y una historia claramente inspirada en la obra de Julio Verne.

Pues parece que más de dos décadas después de su estreno en 2021 recibirá una nueva versión, esta vez como una película live action. La película cuenta la historia de la ciudad de un imperio perdido y hundido en el océano, buscada por un explorador y cartógrafo en una expedición a bordo de un submarino gigantesco.

Es una película animada fascinante, y la idea de que reciba una nueva versión con actores reales no deja de ser interesante. Eso sí, por ahora se desconoce quiénes estarían involucrados en el proyecto, incluyendo director, guionista y protagonistas, así que no queda más que esperar por un anuncio oficial de Disney. [vía The Illuminerdi]