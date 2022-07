By

Parece que últimamente todas los grandes plataformas se suben al carro de la fantasía. HBO tiene su Juego de Tronos, Netflix sigue apostando fuerte por The Witcher e incluso Paramount se ha arriesgado con Dungeons and Dragons. Y como Disney no quiere ser menos, ha decidido rescatar del olvido todo un clásico de la literatura fantástica: ni más ni menos que la conocida saga de Eragon.

Hay que recordar que Eragon, la tetralogía escrita por Christopher Paolini, fue adaptada ya en 2006, cuando cristalizó en una película homónima dirigida por Stefen Fangmeier. El film no recibió unas críticas muy halagüeñas , y eso que contaba con un reparto de primera, con actores de la talla de Jeremy Irons, Rachel Weiz y John Malkovich.

Pero como ha podido desvelar Variety, Disney Plus estaría planeando un reboot en forma de serie para la saga de fantasía , que actualmente se encontraría en las “primeras fases de desarrollo”. Por el momento, ni Disney Plus ni Christopher Paolini han salido a confirmar la información de Variety.

Todavía no se conoce quién será el director, los actores o los showrunners de la serie, pero se especula con que el propio Paolini podría participar directamente en el guion.

Los libros cuentan la historia de Eragon (en la película encarnado por Edward Speleers) , un joven campesino que se encuentra un huevo de dragón que cambiará por completo su vida . Esta saga de fantasía tiene su buena dosis de magia, aventuras y, como ya habrás podido imaginar, dragones . Así que tenemos muchas ganas de ver lo que puede salir de esa mezcla en manos de Dinsey.