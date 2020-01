Disney podría estar en conversaciones con Taika Waititi para dirigir la próxima película de Star Wars

Taika Waititi, durante la reciente entrega de los premios Critic’s Choice Awards, en enero de 2020. Foto : Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association

¿Duerme alguna vez Taika Waititi? Tenemos nuestras serias dudas al respecto. El director de las dos entregas de Guardians of the Galaxy, Thor Ragnarok y nominado a los Oscar por Jojo Rabbit no solo está terminando The Suicide Squad. Además ahora se rumorea que podría regresar a Star Wars.



Según fuentes a las que ha tenido acceso The Hollywood Reporter, Waititi está en conversaciones con Disney para trabajar en su propia película de Star Wars. El rumor llega hasta ahí. No sabemos si se trata de que escribirá el guión, o la dirigirá, o ambas cosas, pero no deja de ser una noticia emocionante. Waititi no es nuevo en el universo Star Wars. Recientemente ha dirigido el episodio final de la primera temporada de The Mandalorian. Eso por no mencionar que puso su voz al androide IG-11 en el primer episodio.

Aparte de esas colaboraciones, Waititi es amigo del que ya es oficialmente el nuevo cerebro a cargo del universo Star Wars, Kevin Feige, con el que ha trabajado en Thor Ragnarok, y sigue trabajando en su continuación, Thor: Love & Thunder. Si el rumor sobre una nueva película de Star Wars a su cargo tiene que ver con esta relación es algo sobre lo que solo podemos especular.

Waititi sería una elección fantástica para insuflar nueva vida en el universo creado por George Lucas tras el discutido final a la saga de nueve películas que supuso The Rise of Skywalker. De momento el director, escritor y actor neozelandés no para de hacer cosas. Waititi ultima la nueva película de Suicide Squad, tiene un papel en Free Guy, y es productor ejecutivo en la nueva temporada de la serie What we do in the Shadows para FX. Eso por no mencionar un proyecto llamado Next Goal Wins, una serie animada sobre Flash Gordon, y quizá en el futuro una película basada en el manga Akira. Su último trabajo, Jojo Rabbit está nominado a seis Oscar, entre ellos el de mejor película.