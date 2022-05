La próxima película Marvel llegará a los cines este verano y su director, Taika Waititi, ha charlado recientemente sobre ella en Empire. Waititi ha asegurado que tendremos superhéroes, espacio exterior, pero también más amor del que probablemente esperábamos.

Que Waititi es una caja de sorpresas y que le gusta salir en sus propias películas no es nada nuevo. Sólo hay que mirar su última producción: Our Flag Means Death, en la que también produce e interpreta a uno de los personajes. En cuanto a Thor: Love and Thunder, sus declaraciones a Empire prometen má s sorpresas. “Creo que la mayor parte de la gente asume que la historia de amor será entre Chris He msworth y Natalie Portman, pero no puedo prometer al público que va a pasar lo que ellos creen que va a pasar”.

Waititi explica cómo fue esto de incorporar romance a la película: “Quería abrazar esta parte que siempre ha sido un poco elusiva y explorar esa idea del amor y de mostrar a personajes que realmente creen en el amor. Sobre el papel suena un poco inquietante, pero creo que es posible hacer una película de superhéroes añadiendo un ingrediente que ningún fan espera en una película de superhéroes, y que es a los protagonistas hablando de amor o besándose.”

De momento todo lo que tenemos sobre Thor: Love and Thunder es un discreto avance en el que vimos a Thor buscando su identidad en nuevos lugares y emprendiendo un viaje de descubrimiento personal con el estilo tan poco convencional que Waititi da a sus películas. “Es una película fantástica”, explicó el director. “No suelo tratar de controlar mis películas o lo que acaban siendo. En cierto modo dejo que sean ellas las que cobren forma. En esta en concreto creo que el resultado final es mucho más genial que lo que espe raba que fuera a salir. Tonalmente, es todo lo que quería que fuera.”

Thor: Love and Thunder se estrena el próximo 8 de julio.