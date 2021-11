Mientras por un lado los planes de Disney y Lucasfilm para el universo de Star Wars en la televisión no terminan de crecer, en el mundo del cine parece ser diferente. Dos proyectos de la saga de una galaxia muy, muy lejana que estaban en los planes de la compañía fueron pospuestos de manera indefinida, y según fuentes cercanas al estudio, en realidad han sido cancelados por diferencias creativas.

Uno de estos proyectos es la película Rogue Squadron, que fue anunciada a finales de 2020 y que estaría a cargo de la directora Patty Jenkins, responsable de películas como Wonder Woman y Wonder Woman 1984. La película habría sido pospuesta de forma indefinida debido a “otros compromisos” de Jenkins, posiblemente películas como Wonder Woman 3 y Cleopatra, no obstante, el exeditor del reconocido medio The Hollywood Reporter, Matthew Belloni, dijo en Puck que el problema con el film es mas importante de lo que pensamos: el proyecto ha sido cancelado hasta nuevo aviso debido a diferencias creativas. “Shelved”, es el término que ha usado, el cual hace referencia a que ha sido guardado en los almacenes de Disney posiblemente para nunca más salir de ahí. Por supuesto, por ahora esta información no ha sido confirmada de manera oficial, aunque es muy poco probable que algún día lo sea.

Y este no sería el único caso similar. Según Belloni, la trilogía que iba a desarrollar Rian Johnson, director de Star Wars: The Last Jedi, también entra en la misma categoría, un proyecto cancelado por diferencias creativas. Incluso la trilogía que iban a desarrollar los creadores de Juego de Tronos, David Benioff y Dan Weiss, fue cancelada debido a este motivo, antes de que los creativos firmaran un acuerdo millonario para crear contenido para Netflix.

La raíz del problema, según Belloni, parece ser la necesidad de control absoluto por parte de los estudios y una mesa redonda de creativos que lleva el control sobre qué sucede, cuándo sucede y dónde sucede en la línea temporal de Star Wars. Todo el contenido de la franquicia forma parte de una mega historia, y eso se traduce en un micro management, o una gestión y supervisión excesiva, sobre todos los proyectos. Para muchos cineastas, esto se traduce en restricciones a nivel creativo que muchos parecen no estar de acuerdo en aceptar. Es la fórmula del universo Marvel, que también les ha funcionado en esa otra saga (en términos de éxito financiero), ahora aplicada a Star Wars.

Por ahora los únicos proyectos que continúan en marcha en materia de películas de Star Wars son el film a cargo del director Taika Waititi, y otro que será producido por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, pero que aún no cuenta con director ni guionista asignado. Los límites en materia de creatividad pueden ser un problema grave para muchos cineastas (algunos directores han abandonado proyectos tanto de Marvel como de Star Wars debido a este motivo, como es el caso de la salida de Edgar Wright de la primera película de Ant-Man, incluso tras haber escrito el guión), pero si toda historia de estos universos tiene que ser parte del canon y conectarse con el resto de historias de algún modo, esa libertad creativa siempre podría estar limitada, de algún modo. Crucemos los dedos porque Star Wars regrese al cine lo antes posible, con una historia que nos fascine tanto como lo hizo The Mandalorian en su debut. [Matthew Belloni / Puck vía IGN]