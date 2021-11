Patty Jenkins, directora de Wonder Woman y directora y guionista de Wonder Woman 1984, es la cineasta encargada de la que iba a ser la primera película de Star Wars después de The Rise of Skywalker. Su película se llama Rogue Squadron, pero ahora se ha retrasado de forma indefinida.

Advertisement

El retraso, según explica un reportaje de THR, se debe a “problemas de agenda” entre los proyectos de Jenkins, específicamente, por su compromiso por películas como la tercera entrega de la franquicia de Wonder Woman y una película de Cleopatra que desarrollará para Paramount Pictures.

Rogue Squadron fue anunciada durante un evento de Disney en 2020, y sería la primera película en estrenarse de la saga desde el polémico Episodio 9, que debutó en la gran pantalla en diciembre de 2019. Se esperaba que la pre-producción de Rogue Squadron comenzara a finales de este mismo año, y el rodaje se llevara a cabo en 2022, para un estreno en algún momento de 2023.

Pero ahora esta película ha sido pospuesta de forma indefinida, y es imposible no pensar en otros proyectos de Star Wars que han sido prácticamente puestos en limbo (o al menos no hay novedades acerca de su desarrollo) como la trilogía de películas a cargo de Rian Johnson (director de The Last Jedi) o la película a cargo de Taika Waititi (director de Thor: Ragnarok), además de las películas canceladas a cargo de los creadores de Juego de Tronos.

Mientras tanto, podemos esperar mucho más Star Wars pero en la televisión, con los próximos estrenos de The Book of Boba Fett, la temporada 3 de The Mandalorian, la serie de Obi-Wan Kenobi, la serie de Andor y la de Ahsoka que llegarán entre los años 2022 y 2023. [vía The Hollywood Reporter]