Disney por fin explica cómo volvió Palpatine a The Rise of Skywalker

Antes de que siga usted leyendo le voy a lanzar dos avisos. El primero es que si aun no ha visto The Rise of Skywalker, no lo haga. Eliminar esta absurda trilogía de su mente será más fácil si elige no ver esta más que prescindible entrega. En caso de que no haya visto la película y prefiera desoír mi primer aviso, le tengo que decir que a continuación se viene un spoiler de los gordos. Al lío.



Durante el clímax final de la película, Rey acude a Exegol a enfrentarse con el emperador Palpatine, que ha vuelto para aterrorizar de nuevo a toda la galaxia. Cuando se encuentran, el Emperador le acaba desvelando a Rey que en realidad, él es su padre (¡el giro argumental favorito de Star Wars!). Esta confesión, trajo casi más preguntas que respuestas: ¿Palpatine no había volado en pedazos muchos años antes del nacimiento de Rey? ¿con quién demonios se acostó el Emperador? ¿cómo, cuándo, por qué?

Dado que nadie ha entendido una mierda de la última película (perdonen mi francés), Disney ha decidido ir aclarando ciertas cosas a posteriori —si a todo esto se le puede llamar aclarar— y ahora le ha llegado el turno al desaguisado de Palpatine. En la novelización de The Rise of Skywalker, escrita por Rae Carson, explican que después de los acontecimientos finales de El retorno del Jedi, Palpatine trasladó su conciencia hacia un clon de su cuerpo que había preparado . Ese traspaso “fue imperfecto” y desde entonces el Emperador y sus secuaces Sith han trabajado para conseguir un cuerpo que pudiese albergar todo el poder de Palpatine.

Oye, pues tan mal no estaría el clon para haber aguantado tantos años y haber podido engendrar una hija en su tiempo libre. De propina, también nos han explicado en la novela que el beso entre Rey y Ben no fue un beso de amor , sino de “gratitud”.

Quién sabe, quizás para cuando salga la próxima película de Star Wars, Disney ha tenido a bien explicarnos todo lo que no entendimos de la anterior.