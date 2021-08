By

¡Los muertos hablan! D esde la web oficial de Star Wars, para ser exactos . Emily Shkoukani, miembro de Lucasfilm Story Group, decició explicar en el Blog de Star Wars “La Contingencia”, el nombre que recibió dentro del canon la muerte del Emperador Palpatine y su regreso al poder en Star Wars. Un plan que, según la web, se puso en marcha mucho antes de que Darth Vader lo arrojara por un conducto de la segunda Estrella de la Muerte.

Todo esto tiene su parte buena y su parte mala. La buena es que por fin sabremos qué demonios pasó. Y la mala... bueno, porque hemos tenido que esperar años para conocer toda esta información crucial que explique algunos acontecimientos de The Rise of Skywalker.

Puedes leer la historia con todo lujo de detalles en la excelente columna Star Wars Inside Intel, que encontrarás en este enlace. Ahí tienes el desglose de “La Contingencia” de Palpatine con todo detalle . Pero si lo prefieres, aquí va un pequeño resumen. Como sabemos por las tres películas en las que llegó hasta el poder y por las tres en las que trató de mantener y extenderlo , Palpatine siempre fue todo un planificador ligeramente maligno . De modo que el hecho de que tuviese un plan para su resurrección en caso de su muerte no es algo tan descabellado realmente . Ese plan implicaba que su conciencia fuera transferida a un clon suyo en Exegol, donde durante mucho tiempo había estado haciendo experimentos de clonación mientras estaba vivo, y donde había estado reclutado personas clave para llevar a cabo sus planes .

Al mismo tiempo , mientras se ejecutaban los planes para acabar con el antiguo Imperio, el propio Palpatine, en el débil cuerpo de uno de sus clones en Exegol, fue haciendo algunas cosas. Primero, comenzó a construir un nuevo ejército (la Orden Final) y buscó un cuerpo digno desde el que poder renacer. Finalmente, encontró uno adecuado en el de su nieta, Rey. Sus padres hicieron todo lo posible por mantenerla oculta pero, finalmente, se vio inmersa de lleno en la historia. Todo empezó con el clon de su abuelo (Snoke), que, a través de Luke, Kylo Ren, etc., puso toda la maquinaria en marcha para que se enfrentase a su abuelo. (No está claro si todo si est o formaba parte de su plan o sencillamente se trataban de los caminos de la Fuerza o algo así ; esta historia tampoco e s que sea un reloj suizo ). Rey podría haberse unido al Lord Sith, convirtiéndose así en la “Rey Oscura ” que ya vislumbr amos en la pelí cula, pero en vez de eso acaba con el de una vez por todas. Fin de L a C ontingencia.

O eso parece . Es una historia interesante, sin duda, pero todo esto parece metido con calzador . Como si Lucasfilm tuviese la mitad de las piezas de un rompecabezas y simplemente trató de pegarlas todas juntas de forma en que tenga sentido, aunque en realidad no lo tenga . Enormes agujeros de est a historia siguen sin respuesta, e incluso ahora ha surgido uno nuevo: ¿La Contingencia de Palpatine tenía su propia Contingencia? Tal y como parece ahora, la respuesta probablemente sea no. ¿Pero y si se le ocurre una nueva idea a otro ejecutivo de Disney con la que explotar aun más esta saga ? Todo es posible. Devolver a Palpatine a la vida es justo lo que nos ha enseñado .